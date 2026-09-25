Brasil se vale de Rayan para salir de Australia con empate en partido amistoso

La selección dirigida por Carlo Ancelotti vuelve al campo tras lo vivido en el Mundial 2026.

Australia/Un gol de cabeza de Rayan rescató este viernes en el último instante un empate 1-1 de Brasil ante Australia, en un amistoso que marcó la reaparición de la Canarinha de Carlo Ancelotti después de la decepción del Mundial 2026.

Rayan entró como suplente y anotó en el minuto 90+5 en un corner servido por Raphinha, con lo que evitó la derrota de los pentacampeones mundiales en su visita al Queensland Country Bank Stadium, en Townsville.

Nestory Irankunda había adelantado a los Socceroos en el 68, con un buen tiro libre directo.

En su primera presentación después de haber sido eliminado por Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, Brasil dejó mucho que desear.

Su juego no fluía, lo que lo hacía depender más de la cuenta de balones largos lanzados al cuarteto Estêvão-Raphinha-Endrick-Vinícius Júnior.

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- "Lo podemos hacer mucho mejor" -

"La expectativa era un resultado mejor", dijo el capitán de la selección brasileña, Marquinhos.

"No conseguimos aprovechar ocasiones de gol que tuvimos y seguro que lo podemos hacer mucho mejor. No tuvimos muchas chances creadas con dimámica. Jugamos con mucha bola larga. El equipo no estaba compacto", agregó, autocrítico, el central del París Saint-Germain.

Titular después de haberse perdido el Mundial por una lesión, Estêvão parecía resolver problemas al término de una floja primera mitad cuando anotaba gol al borde del descanso (45+1'), pero su anotación fue anulada por una falta previa de Bruno Guimarães.

Hasta ese momento, un par de tímidas ocasiones habia sido el balance del Scratch: un cabezazo de Raphinha que atajó el portero Patrick Beach y un disparo de Vinícius.

Australia siempre mantuvo orden y también se atrevía a subir.

- El golpe -

Con una falta llegó el gol de Irankunda, delantero nacido en un campo de refugiados en Kigoma, Tanzania, después de que sus padres huyeran de la guerra civil en Burundi y que llegó a Australia junto a su familia cuando era un bebé.

El atacante del Sporting de Lisboa cobró con gran categoría por encima de la barrera. El portero Hugo Souza se limitó a observar.

No tuvo una buena reacción Brasil.

Sin embargo, cuando la derrota amenazaba, Rayan salvó la papeleta para el equipo de Ancelotti.

En esta Fecha FIFA de partidos de selecciones nacionales, Brasil volverá a jugar ante Australia el próximo martes en Brisbane y enfrentará a India el 3 de octubre en Calcuta.

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