Liga de Naciones UEFA resultados| Países Bajos de Xavi y Alemania de Klopp empatan en inicio de sus nuevos ciclos

El torneo de selecciones arrancó con mucha acción, técnicos debutantes y procesos que comienzan después del Mundial 2026.

Países Bajos/Día de estrenos en la Liga de Naciones de la UEFA: la nueva edición de este torneo europeo arrancaba el jueves y varias selecciones estrenaban entrenador, con triunfo para Jorge Jesus al frente de Portugal, mientras que Xavi y Jürgen Klopp empataron entre sí en el Países Bajos-Alemania.

Portugal, defensor del título, empezó así con buen pie esta nueva etapa al superar 1-0 a Gales para sumar 3 puntos en un Grupo A4 donde también arrancó con triunfo Noruega, que superó 3-2 a Dinamarca con doblete de Erling Haaland.

En el grupo A2, el primer líder es Grecia, que venció 2-1 en el descuento en Serbia, mientras que Países Bajos y Alemania quedan con un punto tras su empate 1-1.

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- Gakpo amarga a su mentor -

En el choque estelar del día, en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, el destino quiso que el estreno de Klopp con Alemania quedara amargado por uno de sus expupilos en el Liverpool, Cody Gakpo, que anotó de volea en el 90+2' tras un centro del joven Ruben van Bommel, hijo del nuevo seleccionador belga Mark van Bommel.

Ese gol nivelaba un marcador en el que Alemania se había adelantado en el 32' en una de sus contadas aproximaciones, por medio de Felix Nmecha.

Países Bajos fue mucho más peligrosa: llegó a marcar en el 13', pero el tanto de Virgil van Dijk fue anulado por el VAR, y en la segunda mitad sometió a su vecino a un asedio.

Incluso tuvo el triunfo a unos centímetros, los que cruzó de más Guus Til en un remate de cabeza en el 90+4' que se perdió fuera por muy poco.

"Estoy muy satisfecho con muchas actuaciones individuales y también con la pasión. Pero podemos jugar mejor al fútbol, sin ninguna duda", reconoció Klopp a la cadena alemana RTL.

Xavi se mostró "satisfecho" con la imagen brindada: "Jugamos muy bien. Sinceramente, hoy fuimos mejores que Alemania. MerecImos un poco más, sobre todo en la segunda parte: fue realmente buena".

El empate entre estas dos selecciones clásicas europeas, que llegaron a jugar la final del Mundial 1974 ganado por la Alemania Federal ante la Naranja Mecánica de Cruyff, dejó además un parte importante de lesionados: Alemania tuvo la de Jamal Musiala en el calentamiento y hacia la media hora la de Kai Havertz, poco antes de que fuera también sustituido cojeando el neerlandés Brian Brobbey.

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- Con las ganas -

Portugal es la única selección dos veces campeona de la Liga de Naciones (2019 y 2025) y empezó en su competición talismán dando una alegría a su hinchada, con su victoria por la mínima ante Gales.

El único tanto de la velada en Lisboa lo firmó João Félix con un derechazo cruzado desde la frontal del área en el 22'.

Ante un Gales sin mucha pólvora, Cristiano Ronaldo buscaba insistentemente el gol para ampliar su cuenta personal y seguir acercándose a la barrera de los mil goles en su carrera, algo que tiene a 21 dianas porque acumula 979.

En el 48' tuvo una ocasión clarísima en el área, enviando por encima del larguero con todo a favor, y en el 60' creyó haberlo conseguido cuando anotó con un remate cruzado, pero el VAR irrumpió para cortar su alegría en seco, anulándolo por fuera de juego.

En el 65' CR7 fue cambiado y, sin ocultar un gesto de contrariedad, dejó su brazalete a Bruno Fernandes.

"Creo que ha sido un muy buen partido. Tuvimos el control y gozamos de muchas ocasiones, pero no fuimos capaces de marcar más goles. Queríamos los tres puntos y los obtuvimos", declaró a la BBC el propio Bruno Fernandes.

- Haaland, decisivo -

El domingo, Portugal se disputará el liderato de su grupo con Noruega, que ganó 3-2 a Dinamarca en un partido emocionante en Oslo.

Los Vikingos, verdugos de Brasil en octavos de final del Mundial, estuvieron letales en ataque, con los goles de Oscar Bobb (13') y el doblete de Erling Haaland (17' y 73'), pero vulnerables en defensa, recibiendo los tantos de Mikkel Damsgaard (25') y Rasmus Höjlund (60').

Haaland, con solo 26 años, suma ya 64 dianas en 56 partidos internacionales con su selección, un balance espectacular.

El astro del Manchester City, héroe del fútbol noruego, se dio un baño de masas en Oslo después de haber guiado a su país a los cuartos de final en la Copa del Mundo.