Sintoniza la final del Mundial Femenino Sub-20, con sede en Polonia, el domingo 27 de septiembre a las 11 am por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Polonia/Las selecciones de Corea del Norte y España disputarán la final del Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026 tras superar este miércoles a Colombia e Italia, respectivamente, en las semifinales.

Las norcoreanas vencieron a las colombianas, por 3 a 0, y las españolas superaron a las italianas, por 2 a 0. La final se realizará el domingo 27 de septiembre a las 11:00 a.m. (hora de Panamá).

Contundencia

Tras un dominio arrollador en los primeros minutos, Corea del Norte abrió el marcador al 28' gracias a un disparo acrobático de Pak Ok-I a quemarropa, luego de que la zaga colombiana no despejó el balón sobre la línea de gol.

La ventaja se duplicó siete minutos después, Choe Rim-jong le ganó la espalda a su marca y mandó a guardar de cabeza un centro medido de Jon Il-chong, dejando sin opciones a la arquera Luisa Agudelo, quien solo alcanzó a manotear la esférica.

El guion se mantuvo tras el descanso y Corea del Norte volvió a hacer de las suyas, con Jon Il-chong firmando un nuevo pase de gol. Luego de una jugada a balón parado, la candidata al Balón de Oro adidas metió un servicio preciso desde la banda izquierda para que So Ryu-gyong, con una palomita magistral, mandara el balón al fondo de las redes.

Con este triunfo, la potencia asiática firmó un récord histórico en el torneo de 13 victorias consecutivas, racha que se remonta al inicio de la cita mundialista en Colombia hace dos años. Por si fuera poco, Corea del Norte hila la increíble marca de nueve partidos sin recibir gol en la competición, otro registro inédito en la historia del certamen.

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Reacciones

"Estoy muy feliz por el partido de hoy, pero el objetivo es ganar la Copa Mundial. Lo que es más importante es ganar como equipo".

Choe Rim-jong, mediocampista de RPD de Corea

"El partido de hoy, como todos sabíamos, fue un poco complejo... como todos los que hemos jugado. Fueron un rival muy bueno, pero dejamos todo lo que teníamos dentro de la cancha. Vamos a trabajar el partido de la mejor manera, levantar cabezas y a seguir trabajando. Siempre está eso en nuestra cabeza, hacer historia y pues seguir creciendo día a día."

Fernanda Viáfara, defensora de Colombia

Eficacia

Daniela Agote brilló en la victoria de España, que se clasificó para la final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. El equipo de David Aznar regresará al Estadio Miejski LKS de Lodz para enfrentarse al Corea del Norte.

Elena Belli estuvo muy ocupada desde el principio. La portera italiana realizó excelentes atajadas con manos y pies, pero la mala suerte le jugó una mala pasada. El centro de Agote rebotó en Azzurra Gallo y Belli no pudo evitar el gol.

El gol despertó a las jugadoras italianas. Primero, Laia López reaccionó para evitar que Irune Dorado marcara en propia puerta. Luego, Paola Fadda regateó a dos defensoras y puso a prueba a la portera española.

Un contraataque devastador duplicó la ventaja de España. Un despeje de López dentro de su propia área fue peinado hacia Agote, cuyo preciso centro raso fue rematado a gol por Pau Comendador. Fue el sexto gol de la estrella del Real Madrid en Polonia 2026, colocándola un gol por delante en la lucha por la Bota de Oro adidas.

Agote continuó aterrorizando a las jugadoras de Nicola Matteucci con su brillante regate y, aunque a la número 11 le anularon un gol por una mano de Rosalía Domínguez en la jugada previa, España celebró efusivamente el pitido final.

La Azzurrina, que fue eliminada en la fase de grupos en sus dos participaciones anteriores, volverá a la acción en la final por el bronce el sábado. Un día después, La Rojita disputará su tercera final del Mundial Femenino Sub-17 en cuatro ediciones. España perdió 3-1 contra Japón en el partido de 2018, antes de vencer al mismo equipo por el mismo marcador en 2022 gracias a un doblete de Salma Paralluelo.

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Reacciones

“Hay mucha ilusión. En definitiva, este era nuestro objetivo desde el principio: llegar a la final. Y la verdad es que la afrontamos con mucha ilusión y entusiasmo. Somos un equipo muy ambicioso. Siempre aspiramos a lo mejor, a los mayores logros posibles, y siempre conseguimos llegar a estas finales. Esta vez lo hemos vuelto a hacer, y ahora intentaremos ganar".

Daniela Agote, jugadora de España

"No cabe duda de que España dominó el partido de hoy. Hay que reconocerles el mérito; cometieron muy pocos errores y proyectaron a muchas jugadoras al ataque. No son un rival fácil. Nos preparamos para este partido con una dedicación increíble y estoy orgulloso de mis jugadoras”

Nicola Matteucci, entrenador de Italia

La final se disputará en

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