Cita por plataforma digital termina en robo agravado en Ernesto Córdoba Campos; hay un aprehendido

La víctima habría sido contactada por otras personas que ofrecían unos turbos de mula y, tras acudir a una cita en Ernesto Córdoba Campos, presuntamente fue amenazada con un arma de fuego y obligada a realizar transferencias bancarias.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una persona presuntamente vinculada a un hecho de robo agravado fue aprehendida durante la operación Crux, desarrollada en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

De acuerdo con datos de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, la víctima habría contactado a través de la plataforma digital Marketplace a personas que ofrecían unos turbos de mula, luego de mostrar interés en adquirirlos.

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Luego de establecer comunicación con los supuestos vendedores, la víctima habría sido citada en la vía conocida como Corredor de los Pobres, en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos. Al llegar al lugar acordado, varios hombres la abordaron y, utilizando un arma de fuego, la habrían despojado de sus pertenencias.

Además, durante el hecho, los individuos también habrían obligado a la víctima a realizar transferencias bancarias hacia otras cuentas, como parte del acto delictivo.

La Operación Crux fue desarrollada mediante una acción conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, que permitió ubicar y aprehender a uno de los presuntos implicados.

Los indicios recabados y la persona aprehendida fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Metropolitana, que llevará el caso a audiencia de control de garantías.