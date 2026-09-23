¡Duelo con Jimmy Bad Boy y lluvia de estrellas VIP! Todo lo que trae el sexto show de Tu Cara Me Suena

El escenario del ITSE se queda pequeño hoy: conoce a las famosas que reforzarán las agrupaciones y las transformaciones extremas que definirán el sexto show.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Llegó el gran día! Este miércoles 23 de septiembre, a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube, el sexto show de Tu Cara Me Suena 2026, promete paralizar las pantallas con una de las galas más pobladas, retadoras y llenas de sorpresas de toda la temporada.

Después de encender la fiebre con los fanáticos en El Dorado Mall, los ocho participantes regresan al clonador para enfrentarse a un escenario donde no habrá espacio para el descanso. Entre el codiciado reto de "Original y copia" con una leyenda de nuestra música y la llegada de un auténtico escuadrón VIP, la noche viene cargada de platos fuertes.

Aquí te contamos todo lo que verás en tarima antes de que comience el show:

El clonador trabajará al 200% para armar a dos de las agrupaciones más icónicas de la música global, y para lograrlo, la producción preparó un despliegue de invitadas especiales que encenderá la competencia.

Por un lado, Yamilka Pitre revivirá la era dorada del disco convertida en Sister Sledge, pero no estará sola: llegará acompañada por Yoani Ben “La Pantera”, Isamar Herrera y Cruella. Por otro lado, Ale Merod armará su propia versión de las Spice Girls reclutando un elenco de lujo conformado por Karina Linnett, Ana Patricia Domínguez, Karol Wilson y Valeria Rettally. Ver a tantas caras conocidas coordinar voces, pasos y energía en tiempo real será uno de los espectáculos más comentados de la noche.

Cara a cara histórico: Anarkelys frente a Jimmy Bad Boy

El momento de mayor tensión de la gala lo vivirá Anarkelys Arias en la prueba de “Original y copia”. Le toca transformarse en Jimmy Bad Boy, pero con una presión añadida: el mismísimo artista panameño estará cantando a pocos centímetros de ella en vivo.

Hacer la caracterización frente al creador del personaje elimina cualquier margen de disimulo. Anarkelys tendrá la misión de igualar el flow, la cadencia y la actitud urbana de Jimmy, buscando que su "copia" brille con luz propia al lado del "original" sin dejarse intimidar por la leyenda.

Cambios de género y la responsabilidad de encarar a los grandes

La noche también exigirá un esfuerzo actoral extremo para varios participantes que deberán abandonar por completo su zona de confort:

Maisa Pérez Condacín (José José): Se enfrenta a su primer personaje masculino en el programa. Su reto estará en dominar la postura, el peso escénico y la melancolía que caracterizaban al “Príncipe de la Canción”.

Se enfrenta a su primer personaje masculino en el programa. Su reto estará en dominar la postura, el peso escénico y la melancolía que caracterizaban al “Príncipe de la Canción”. Vicente Chávez (Cher): Tras su histórica victoria con el reto "2 en 1", "El Pay de Limón" vuelve a cambiar de bando para proyectar la inconfundible voz grave y la arrolladora presencia de la Diva del Pop.

Tras su histórica victoria con el reto "2 en 1", "El Pay de Limón" vuelve a cambiar de bando para proyectar la inconfundible voz grave y la arrolladora presencia de la Diva del Pop. Israel “Ñero” Berastegui (Juan Gabriel): Tendrá que sacar a relucir su máxima capacidad teatral para abrazar los gestos, la elegancia y el dramatismo del “Divo de Juárez”.

Nostalgia panameña y salsa para cerrar con todo

El sabor local y la fiesta están garantizados. El Urri asumirá el reto de convertirse en El General, rindiéndole tributo a uno de los pioneros indiscutibles del reggae en español en un número que promete poner a bailar a varias generaciones. Por su parte, Rikiplops cambiará drásticamente de registro, para entrar al terreno de la salsa pesada, de la mano de Tito Nieves, demostrando que llega con las baterías recargadas a la tarima.

Con la competencia apretándose en cada gala, ningún punto está asegurado y las sorpresas apenas comienzan. Prepara tus favoritos y conéctate hoy desde las 8:00 p. m. para descubrir quién se adueñará de esta noche inolvidable.