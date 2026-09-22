¡El clonador se multiplica! Dos presentaciones grupales y un artista llegan mañana a Tu Cara Me Suena

Yamilka Pitre y Ale Merod llegarán acompañadas para recrear a Sister Sledge y Spice Girls, mientras Anarkelys Arias compartirá el escenario con Jimmy Bad Boy. Conoce todos los retos del sexto show.

Ciudad de Panamá, Panamá/El clonador tendrá que hacer espacio. En el sexto show de Tu Cara Me Suena 2026 no solamente aparecerán los ocho participantes: Yamilka Pitre y Ale Merod llegarán acompañadas por sus propios grupos de invitadas, mientras Anarkelys Arias deberá compartir el escenario con el artista al que le corresponde imitar.

La competencia regresa mañana miércoles 23 de septiembre, a las 8:00 p. m., con una gala que promete convertirse en una de las más concurridas de la temporada. Entre los invitados confirmados aparecen cantantes, creadoras de contenido y caras conocidas que también deberán cantar, bailar y desaparecer dentro de sus personajes.

El responsable fue nuevamente el pulsador. Además de repartir figuras como José José, Juan Gabriel, Cher, Tito Nieves y El General, entregó dos comodines grupales y un reto de “Original y copia”. ¡Aquí ya no se trata únicamente de transformarse, sino de coordinar a grupos completos!

Yamilka Pitre armó su propio Sister Sledge

Cuando el pulsador anunció que Yamilka Pitre se convertiría en Sister Sledge, también le permitió escoger a tres invitadas para completar la agrupación.

La participante eligió a Yoani Ben, conocida como “La Pantera”; Isamar Herrera y Cruella. Junto a Yamilka, las cuatro deberán recrear la energía, la imagen y la complicidad de una de las agrupaciones femeninas más representativas de la música disco.

El desafío cambia por completo cuando una presentación deja de depender de una sola persona. Las cuatro integrantes tendrán que coordinar las voces, aprender la coreografía, mantener sus posiciones sobre el escenario y conseguir que el número se sienta como una verdadera actuación grupal.

Los primeros adelantos publicados en las redes sociales del programa, mostraron que las invitadas ya se encuentran ensayando. La expectativa también comenzó a crecer entre los seguidores, quienes anticipan una presentación cargada de actitud, baile y mucha energía.

Yamilka llega a este reto después de transformarse en Celia Cruz durante el quinto show. Ahora deberá cambiar la salsa por el sonido disco y convertirse, junto a sus invitadas, en una pieza más de la agrupación.

Ale Merod reunirá a cinco Spice Girls

El comodín “Un bonche” volvió a aparecer cuando llegó el turno de Ale Merod. El pulsador le asignó a Spice Girls y le permitió seleccionar a cuatro mujeres para acompañarla.

Ale escogió a Karina Linnett, Ana Patricia Domínguez —conocida en redes como @whoisana.x—, la cantante Karol Wilson y la creadora de contenido Valeria Rettally.

Con Ale serán cinco integrantes, justo el número necesario para completar su propia versión de la agrupación británica.

Anarkelys estará frente al artista original

Yamilka y Ale no serán las únicas acompañadas. Anarkelys Arias recibió el comodín “Original y copia”, lo que significa que deberá interpretar a Jimmy Bad Boy junto al propio artista panameño.

La participante no solamente tendrá que estudiar su voz, su estilo y sus movimientos, sino que deberá hacerlo con el original a pocos pasos de distancia.

La presencia de Jimmy Bad Boy puede convertirse en una guía, pero también aumentará la presión. El parecido podrá compararse inmediatamente y ambos tendrán que coordinarse para que la imitación y el artista convivan dentro de una misma presentación.

Después de transformarse en Rihanna durante el quinto show, Anarkelys asumirá ahora un personaje con sello panameño y un invitado capaz de poner a prueba cada detalle de su interpretación.

Los otros retos que llegan al sexto show

Aunque los invitados prometen convertirse en uno de los grandes atractivos de la noche, los demás participantes también recibieron personajes exigentes.

Maisa Pérez Condacín será José José. La participante enfrentará su primera transformación masculina y deberá entrar en el universo romántico de “El Príncipe de la Canción”. La voz, el fraseo y la emoción serán fundamentales.

Israel “Ñero” Berastegui será Juan Gabriel. “El Don de la TV” tendrá que asumir la teatralidad, los movimientos y la intensidad interpretativa del “Divo de Juárez”.

El Urri será El General. Después de convertirse en Tres Patines, cambiará la comedia cubana por el ritmo de una figura fundamental del reggae en español.

Rikiplops será Tito Nieves. El participante deberá despertar con toda la energía necesaria para llevar la salsa al escenario. Durante los ensayos ya protagonizó un momento divertido al ser sorprendido tomando una pequeña siesta después de llegar desde temprano.

Vicente Chávez será Cher. Tras convertirse en el favorito del público y ganar el quinto show, enfrentará otra transformación de género. Esta vez deberá estudiar la imagen, los gestos y la particular presencia escénica de la estrella estadounidense.

Una gala en la que la coordinación será decisiva

Las actuaciones grupales añaden una dificultad diferente. Si una persona pierde el paso, entra antes de tiempo o se desconecta del personaje, puede alterar el trabajo de todo el equipo.

Yamilka y Ale deberán convertirse en líderes de sus respectivos grupos, mientras sus invitadas se adaptan en pocos días al ritmo de ensayos, maquillaje, vestuario y preparación vocal de Tu Cara Me Suena.

Anarkelys, por su parte, tendrá que controlar los nervios de presentarse junto al artista original. Para los otros participantes, el reto será conseguir que sus transformaciones individuales mantengan el mismo impacto dentro de una gala cargada de invitados.

Luego llegará el momento de escuchar las calificaciones del jurado, conocer los votos de los famosos y descubrir quién se convierte en el favorito del público. Cada resultado puede modificar una tabla que comienza a ponerse más competitiva rumbo a la segunda mitad de la temporada.

La cita es mañana miércoles 23 de septiembre, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. Con dos presentaciones grupales, un artista original y ocho nuevas transformaciones, la pregunta ya no es solamente quién ganará: ¿cómo hará el clonador para contener a tanta gente?