MLB noticias| José 'Chema' Caballero se roba dos bases en juego contra los Rays

Sintoniza el partido Orioles vs Yankees el viernes 25 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/José 'Chema' Caballero registró dos bases robadas y aportó un imparable en el partido que los Yankees de Nueva York le ganaron a los Rays de Tampa Bay, por 2 carreras a 0, en un partido realizado en la jornada del martes 22 de septiembre del béisbol de las Grandes Ligas.

El pelotero panameño robó las dos almohadillas en la parte baja del quinto episodio. Luego de alcanzar la primera base, tras un toque de bola que convirtió en sencillo, Caballero se valió de su habilidad para recorrer los senderos y llegar hasta la tercera mientras el lanzador de los Rays, Nick Martínez, estaba sobre el montículo.

De esta manera, Caballero llega a 34 bases robadas en la presente temporada. Su faena a la ofensiva fue de un hit en tres turnos y fue el custodio de la tercera base para los Yankees.

Las dos carreras de los neoyorquinos en el encuentro las remolcó Cody Bellinger mediante un cuadrangular.

Ese fue el primero de una doble cartelera entre ambos equipos. El segundo partido lo ganaron los Rays por pizarra de 6 a 1, Ese resultado les aseguró el título de campeones de la División Este de la Liga Americana.

En ese segundo encuentro, Caballero volvió a colocarse en la tercera base, en sustitución de Ryan McMahon, y no tuvo turnos oficiales al bate.

Historial de bases robadas

Desde su debut en las Grandes Ligas, el 15 de abril de 2023, José 'Chema' Caballero acumula 153 bases robadas en su carrera, según las estadísticas actuales de MLB.

Su desgloce por temporada es el siguiente:

2023 (Seattle): 26

26 2024 (Tampa Bay): 44

44 2025 (Tampa Bay/ Yankees: 49

49 2026 (Yankees): 34

34 Total: 153 bases robadas

Caballero lideró la Liga Americana en bases robadas en las temporadas 2024 (44) y 2025 (49).

Te puede interesar: Juegos Suramericanos 2026| Nathalee Aranda le da a Panamá su primera medalla de oro en la cita regional

También jugaron

Los panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal desempeñaron los roles de bateador designado y receptor, respectivamente, para los Cardenales de San Luis en el partido que disputaron ante los Piratas de Pittsburgh.

Herrera se fue en blanco en cuatro turnos, en todos ellos fue ponchado. En tanto que Bernal no conectó hits en tres oportunidades y recibió dos ponches.

Los Cardenales perdieron frente a los Piratas, por 0 carreras a 2.