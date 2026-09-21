MLB noticias| Jackson Chourio| pelotero de Cerveceros hace algo nunca antes visto en el club 20-20

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Estados Unidos/Jackson Chourio corrió directo hasta los libros de récords.

Cuando el toletero venezolano recibió una base por bolas y se robó la segunda base en el sexto episodio de la victoria de los Cerveceros por 3 a 0 sobre los Orioles la noche del domingo, Milwaukee tuvo que desafiar la decisión inicial para que Chourio fuera declarado quieto. De esa manera, el jardinero llegó a 20 bases robadas esta temporada, que se suman a sus 24 jonrones, y se convirtió en el primer jugador en la historia de Grandes Ligas en conseguir tres campañas 20-20 antes de cumplir los 23 años.

Sólo otros dos jugadores han comenzado sus carreras con al menos tres temporadas consecutivas de 20 cuadrangulares y 20 bases robadas: El quisqueyano Julio Rodríguez, de los Marineros, y Bobby Witt Jr., de los Reales. Rodríguez ya aseguró su quinta campaña 20-20 consecutiva, mientras que Witt está a dos vuelacercas de conseguir su cuarta seguida.

Ahora Chourio se ha unido a ellos, después de robarse dos bases la noche del domingo en el ejemplo más reciente del porqué merece estar entre las estrellas en pleno ascenso de la Gran Carpa.

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"Así es Chourio", dijo el derecho de los Cerveceros, Jacob Misiorowski, quien fue su compañero en varios niveles de Ligas Menores antes de que ambos llegaran al equipo grande de Milwaukee. "Es genial ver a alguien así rendir al máximo nivel. Hay mucho que decir sobre Chourio. Es una bestia allá afuera y también es una locura aquí adentro. Es un compañero muy divertido".

"Simplemente tiene un talento extraordinario. Las manos más rápidas que he visto", dijo Sal Frelick, compañero de Chourio en los Cerveceros. "Es un placer verlo, especialmente cuando se enciende de esta manera. No debería pasarse por alto lo que un jugador así ha estado haciendo. Ha tenido algunas lesiones y quizás algunos comienzos lentos. Todavía no ha sido convocado al Juego de Estrellas. Pero creo que es uno de los mejores jugadores de la liga y no recibe el reconocimiento que merece”.

Desafortunadamente, su recorrido hacia los libros de récords fue seguida por un out. Cuando el venezolano William Contreras conectó un rodado a la tercera base después del robo de Chourio en el sexto episodio, Chourio se acercó demasiado al infielder de los Orioles, Coby Mayo, quien lo tocó para concretar el primer out de una doble-matanza que le puso fin a la entrada.

Que quede como una lección para un jugador que tiene la misma edad que muchos estudiantes universitarios de último año.

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“Apenas estamos viendo una muestra de lo bueno que puede llegar a ser este muchacho”, dijo el manager de los Cerveceros, Pat Murphy.

Chourio ya se había convertido esta temporada en el décimo séptimo jugador en la historia de MLB con al menos tres campañas de 20 bambinazos hasta su temporada de 22 años, y la lista es impresionante. De los 16 anteriores, ocho están en el Salón de la Fama: Mel Ott, Ted Williams, Eddie Mathews, Mickey Mantle, Al Kaline, Frank Robinson, el boricua Orlando "Peruchín" Cepeda y Ken Griffey Jr. Además, aparecen Tony Conigliaro, Bob Horner, Alex Rodríguez, Giancarlo Stanton, Mike Trout, Bryce Harper, el puertorriqueño Carlos Correa y el dominicano Juan Soto, algunos de los cuales podrían estar encaminados a Cooperstown.

"Para eso trabajamos. Para eso trabajo yo", dijo Chourio. "Estoy contento de haber podido lograr [el 20-20]".

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Información de Adam McCalvy (MLB.com)