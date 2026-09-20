MLB resultados| Conoce la labor de los peloteros panameños el sábado 19 de septiembre

Panamá/Una jornada activa fue la que tuvieron los peloteros panameños durante el 19 de septiembre de 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas.

José 'Chema' Caballero defendió el jardín central y conectó dos imparables en dos turnos en el partido que los Yankees de Nueva York perdieron ante los Diamondbacks de Arizona, 3 carreras por 5. Su promedio de bateo es de .238.

Por otra parte, los Cardenales de San Luis y los Nacionales de Washington protagonizaron un partido reñido, en el que participaron los panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal.

Herrera jugó como bateador designado; conectó tres hits en cinco oportunidades. Mientras que Bernal inició el partido en el rol de primera base y pasó a la receptoría. Su producción ofensiva fue de un inatrapable en un turno y anotó una carrera.

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Herrera y Bernal fueron productivos en la caja de bateo para los Cardenales que perdieron en 11 episodios ante los Nacionales, por 5 carreras a 8.

Además, Edmundo Sosa se desempeñó como bateador emergente, y luego pasó a defender el jardín izquierdo para los Phillies de Filadelfia que midió fuerzas con los Mets de Nueva York.

Sosa se fue en blanco en dos oportunidades en ese encuentro que los Phillies perdieron por 3 carreras a 10.

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