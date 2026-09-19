LPF Torneo Apertura 2026 resultado| Plaza Amador y Veraguas United dividen puntos en la jornada 9

Panamá/El Plaza Amador y el Veraguas United FC empataron 1-1 en un partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) realizado en el COS Sports Plaza.

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Ambos conjuntos se ubican en los puestos de vanguardia de sus respectivas conferencias, por lo que una victoria será fundamental para consolidar sus aspiraciones rumbo a la fase final.

Así llegan los equipos

CD Plaza Amador (Líder del Este): El Plaza comanda la Conferencia Este con 17 puntos . Llegan tras igualar 2-2 en la jornada anterior frente al CAI y destacan como la mejor ofensiva del campeonato con 21 goles a favor en 8 partidos .

El Plaza comanda la Conferencia Este con . Llegan tras igualar 2-2 en la jornada anterior frente al CAI y destacan como la mejor ofensiva del campeonato con . Veraguas United (Sublíder del Oeste): El equipo veragüense ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste con 13 puntos. Vienen impulsados tras conseguir una valiosa victoria 2-1 sobre Alianza FC y acumulan 13 goles en el certamen.

Claves del partido