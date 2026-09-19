Richard Carapaz desiste de participar en los Mundiales de Ciclismo

El ciclista ecuatoriano estaba entre los favoritos para ganar la carrera de ruta que está prevista para realizarse el 26 de septiembre.

Canadá/Richard Carapaz anunció este sábado su baja por problemas de salud para los Mundiales de ciclismo en ruta en Montreal, donde era uno de los candidatos al podio en la carrera de ruta.

El ecuatoriano de 33 años, campeón olímpico en ruta en Tokio 2020, no tenía previsto participar en la contrarreloj que abre el Mundial el domingo, pero era uno de los aspirantes a una medalla en la carrera del domingo siguiente.

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Carapaz anunció su baja en un comunicado tras un cuarto puesto en la Vuelta a España y un octavo lugar en el Tour de Francia, donde además logró dos victorias de etapa en los Alpes y el maillot de lunares como mejor escalador.

"Deseo informarles que, debido a problemas de salud, no podré formar parte de la delegación ecuatoriana que participará en el próximo Campeonato Mundial de ciclismo", escribió en Instagram la Locomotora del Carchi.

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"Esta decisión ya ha sido comunicada formalmente por correo electrónico a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo", agregó, sin dar detalles sobre la naturaleza de las complicaciones.

En su ausencia, Ecuador puede seguir contando con Jhonatan Narváez, uno de los lugartenientes de Tadej Pogacar en el equipo UAE.