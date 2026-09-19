La jornada recibió vidrio, plástico, cartón, papel y latas, además de ofrecer talleres y actividades educativas. El año pasado se recolectaron 385 kilos de materiales y participaron unas 300 personas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El reciclaje se convirtió en el eje de una jornada realizada en el Parque Andrés Bello, ubicado en el área de Vía Argentina, como parte de las actividades desarrolladas durante septiembre, mes dedicado a los océanos.