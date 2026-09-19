El hecho ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre. Según los primeros informes policiales, la víctima fue obligada a subir a otro vehículo donde viajaban hombres armados. Dos personas fueron aprehendidas y las autoridades buscan a un tercer sospechoso.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hombre de al menos 30 años fue asesinado la noche del viernes 18 de septiembre en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, luego de que, según los primeros informes policiales, fuera obligado a subir a otro vehículo en el que viajaban varios hombres armados.