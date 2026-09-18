TVN plus En vivo

Juez impone arresto domiciliario a mujer señalada de llevarse a una niña en Changuinola

La Fiscalía solicitó la detención provisional durante la audiencia de garantías, pero el juez impuso arresto domiciliario con inspección policial. El Ministerio Público apeló la decisión y la audiencia fue fijada para el 23 de septiembre.

La niña se encontraba junto a su madre en el Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena en Bocas del Toro cuando la mujer habría aprovechado que la madre se ausentó por unos minutos para llevársela. La niña fue localizada sana y salva en el sector de Finca Las 30.

Changuinola, Bocas del Toro/La mujer señalada de presuntamente llevarse a una niña en los predios del Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, quedó bajo arresto domiciliario por decisión de un juez de garantías.

Temas relacionados

Provincia de Bocas del Toro niña
Si te lo perdiste
Lo último
stats