Juez impone arresto domiciliario a mujer señalada de llevarse a una niña en Changuinola
La Fiscalía solicitó la detención provisional durante la audiencia de garantías, pero el juez impuso arresto domiciliario con inspección policial. El Ministerio Público apeló la decisión y la audiencia fue fijada para el 23 de septiembre.
Changuinola, Bocas del Toro/La mujer señalada de presuntamente llevarse a una niña en los predios del Hospital Regional Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, quedó bajo arresto domiciliario por decisión de un juez de garantías.