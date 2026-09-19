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Atención conductores: estos son los cierres de calles por la Panama City Marathon

Uno de los puntos contemplados dentro de la logística es el acceso a la Iglesia María Auxiliadora, ubicada en el área cercana a Boca la Caja.

Desde las 11 p.m.: estas vías estarán cerradas por la Panama City Marathon / Redacción de TVN Noticias

Los cierres de calles por la primera edición de la Panama City Marathon comenzarán este sábado 19 de septiembre a las 11:00 p.m. y se extenderán durante la madrugada y la mañana del domingo, por lo que los conductores que transiten por San Francisco, Punta Pacífica, Paitilla y sectores cercanos deberán tomar rutas alternas.

La carrera reunirá aproximadamente a 2,000 atletas de 30 países, quienes comenzarán a recorrer las calles de la ciudad desde las 4:00 a.m. del domingo 20 de septiembre.

De acuerdo con la organización, los primeros cierres se aplicarán desde las 11:00 p.m., mientras que a partir de la 1:00 a.m. se establecerán cierres completos en determinados puntos, como parte del operativo coordinado con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y la Policía Nacional.

Estas son las vías afectadas

Entre los puntos donde se aplicarán restricciones se encuentran:

  • Viaducto de Multiplaza: cierre desde las 11:00 p.m.
  • Caseta de Vía Israel: permanecerá cerrada.
  • Calles 70 y 69: sin acceso vehicular.
  • Calles 75, 74 y 72: solo se permitirán giros a la derecha.
  • Calle 76: tendrá acceso controlado.
  • Calle 78 Sur: cierre en dirección hacia Tlapa.
  • Punta Pacífica: habrá cierres en distintos puntos.
  • Caseta de Paitilla: tendrá desvío hacia calle 76 Este.
  • Entornque de Atlapa: permanecerá inhabilitado para vehículos.

La organización recomendó a los residentes y conductores de estas zonas planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar las vías alternas.

También habrá acceso a la iglesia

Uno de los puntos contemplados dentro de la logística es el acceso a la Iglesia María Auxiliadora, ubicada en el área cercana a Boca la Caja.

La misa dominical se mantiene a las 11:00 a.m. y se habilitará un acceso por la parte posterior del colegio, desde Boca la Caja, para facilitar la llegada de los feligreses.

La organización invitó a los residentes a tomar previsiones y a la ciudadanía a acompañar el recorrido de los atletas durante esta primera edición de la Panama City Marathon.

Información de Emilio Batista

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