¡Se dieron el ‘sí, acepto’! 24 parejas celebraron su unión en una boda masiva en San Miguelito

Parejas de distintas edades, algunas con décadas de convivencia y otras que apenas comienzan una nueva etapa, formalizaron su unión este sábado en una ceremonia celebrada en el templo Bahá’í.

San Miguelito, Panamá/Entre nervios, sonrisas y emoción, 24 parejas del distrito de San Miguelito dieron este sábado el ‘sí, acepto’ durante una boda masiva celebrada en el templo Bahá’í. Los novios llegaron acompañados de familiares y seres queridos para formalizar su unión. Para algunos, la ceremonia representó el inicio de una nueva etapa; para otros, la oportunidad de cumplir un sueño que habían esperado durante años.

Una de las parejas contó que llevaba 25 años esperando este momento. “Al fin se nos cumplió el deseo de casarnos”, expresó. Para otra pareja, el matrimonio representa una oportunidad para reafirmar el amor, la confianza y la comprensión, además de transmitir un mensaje a sus familiares y a la sociedad sobre la importancia de formalizar la unión.

“Es más que un papel, es un compromiso, es un respeto hacia la otra persona y valorar mucho la unión familiar”, señaló uno de los recién casados. Algunas parejas habían planeado casarse desde hace un tiempo y finalmente pudieron concretar ese propósito. “Estábamos esperando este momento, ya lo veníamos planeando y, bueno, gracias a Dios se dio hoy. Estoy muy alegre de estar con él, que es el amor de mi vida”, relató una de las novias.

Para otra pareja, compartir la ceremonia con otras 23 parejas hizo que la experiencia fuera todavía más especial. “Es algo icónico. Darle gracias a Dios por esta oportunidad y que él nos acompañe en este nuevo viaje”, expresó.

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La celebración reunió a parejas de distintas edades y con historias diferentes. Algunas llevaban más de 30 años juntas, mientras que otras están comenzando a formar sus familias. Durante la actividad, se destacó que estas parejas representan distintas etapas de la vida en común y que el matrimonio constituye, para ellas, una manera de formalizar un compromiso construido a lo largo del tiempo.

“Parejas que ya tenían más de 30 años de estar juntas, parejas que están a punto de comenzar sus familias, nos han honrado con permitirnos acompañarles en la formalización de este proceso”, se señaló durante la ceremonia.

También se resaltó la importancia de fortalecer los vínculos familiares en el distrito de San Miguelito. Durante la ceremonia, las autoridades compartieron un mensaje con las parejas sobre los retos que implica la vida matrimonial y la importancia de mantener el respeto y el apoyo mutuo.

“Siempre que se elijan el uno al otro todos los días, siempre que puedan tratarse con respeto, compartir las cargas de lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito”, fue parte del mensaje dirigido a los recién casados. Aunque las cifras de matrimonios en Panamá han disminuido en los últimos años, la jornada reunió a 24 parejas que decidieron hacer oficial su compromiso y comenzar o continuar una nueva etapa de su vida en común.

Con información de Yiniva Caballero