Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: así fue la boda íntima con la que sellaron su amor

La pareja sorprendió al convertir uno de los acontecimientos más esperados de su relación en una celebración marcada por la privacidad.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio civil el 11 de agosto en Cascais, Portugal, exactamente diez años después de haberse conocido en una tienda Gucci de Madrid. Lejos de organizar una ceremonia multitudinaria, eligieron el salón de su residencia y compartieron el momento únicamente con su entorno más cercano y sus hijos.

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez rompió así con las especulaciones que durante semanas apuntaban a una fiesta rodeada de celebridades. Para la empresaria, la decisión respondió a una nueva manera de entender aquello que considera extraordinario. Recordó que durante su infancia soñaba con casarse en “el castillo más grande”, luciendo “el vestido más largo” y “una corona llena de diamantes”. Sin embargo, su prioridad terminó siendo otra: “algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa”.

Rodríguez explicó esa elección con una reflexión sobre la vida que comparte con el futbolista: “Castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano cada día. Pero algo íntimo... Eso es más inusual para nosotros”.

El escenario también tuvo un significado familiar. Sobre celebrar los votos en el lugar donde transcurre su cotidianidad, señaló: “Es donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: ‘Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres’”. Ronaldo respondió con humor: “Probablemente no será la misma mesa, quizás cambiemos la decoración”.

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La sencillez también definió el vestuario. Georgina Rodríguez prescindió del tradicional vestido de novia y escogió una camisa blanca combinada con una falda midi de seda, de cintura alta y silueta tubo, creada a medida por Gucci. Cristiano Ronaldo también vistió la firma italiana, reforzando el vínculo simbólico con el lugar donde comenzó su historia sentimental.

Demna, director artístico de Gucci, describió la elección como “algo muy romántico” y “un hermoso cierre de círculo, casi como un cuento de hadas moderno”. Georgina resumió la intención estética con otra frase: “No nos va a disfrazar”.

Aunque predominó la sobriedad, la joyería aportó una nota de lujo. La modelo llevó el collar Chopard Garden of Kalahari, cuyo protagonista es un diamante central de 50 quilates, además de su anillo de compromiso y las alianzas matrimoniales. Las imágenes oficiales estuvieron a cargo del fotógrafo Juergen Teller, escogido para alejarse del convencional registro familiar.

La dimensión religiosa llegó después del enlace civil. La familia viajó al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde recibió una bendición y participó en una misa. Georgina describió allí “una paz y una energía difíciles de describir” y sintetizó aquello que considera esencial: “A mi esposo, a mis hijos, nuestro hogar, nuestra fe y nuestro amor”.

No hubo luna de miel tradicional. La pareja regresó a Riad debido a los compromisos deportivos de Ronaldo con Al-Nassr. Georgina lo resumió así: “Cada día es una luna de miel”.

El matrimonio coincide además con una etapa decisiva para Cristiano Ronaldo. El portugués aseguró que este será “probablemente” su último año como futbolista y expresó su deseo de dejar “un legado espectacular”, mientras proyecta dedicar mayor tiempo a su familia después de 25 años de carrera. Sobre ampliar nuevamente el hogar, tampoco cerraron la puerta. “Nunca digas nunca”, afirmó Ronaldo, dejando abierta la posibilidad de que la familia todavía pueda crecer en los próximos años, cuando termine definitivamente su etapa profesional.