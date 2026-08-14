Cristian Castro celebra su graduación a los 51 años y aclara por qué fue atendido por paramédicos

El artista protagonizó una jornada marcada por la emoción y la atención mediática después de culminar oficialmente sus estudios de preparatoria a los 51 años.

El cantante mexicano recibió su diploma durante una ceremonia celebrada en el Teatro Royal Pedregal, en Ciudad de México, donde estuvo acompañado por familiares, amigos, autoridades académicas y otros graduandos.

El intérprete de éxitos como “Azul”, “No podrás” y “Por amarte así” completó su educación media superior mediante Prepa W, una institución con modalidad a distancia que le permitió compatibilizar sus actividades profesionales con las exigencias académicas. Su regreso a los estudios se convirtió así en uno de los momentos personales más destacados de su trayectoria reciente.

Durante el acto, las directivas de la institución reconocieron especialmente la constancia del artista y le entregaron un diploma de honor por su desempeño y dedicación. La celebración tuvo además un componente familiar significativo debido a la presencia de Verónica Castro, madre del cantante, quien participó como padrino de la promoción.

La reconocida actriz y presentadora acudió utilizando apoyo de oxígeno y asistencia para movilizarse, debido a las afectaciones físicas que ha enfrentado durante los últimos meses. Su presencia llamó la atención de los asistentes y acompañó uno de los logros académicos más comentados de su hijo.

Pati Chapoy, figura cercana a la familia, también destacó públicamente la determinación de Cristian Castro de completar una etapa educativa pendiente después de décadas de carrera artística. La decisión del cantante fue presentada como un ejemplo para quienes dejaron sus estudios en pausa debido a responsabilidades profesionales o personales.

Tras obtener el título de preparatoria, Cristian Castro reveló sus planes de continuar estudiando. Ante los medios manifestó interés por cursar Ingeniería Industrial de manera presencial y mencionó a la Universidad Nacional Autónoma de México como una posible institución para desarrollar esa nueva etapa académica, aludiendo incluso a un supuesto pase directo.

Te puede interesar: Jenna Ortega genera inquietud y revela las exigencias que vivió como actriz infantil

Te puede interesar: Rod Stewart suspende su gira tras someterse a un procedimiento cardíaco

Sin embargo, la celebración cambió de tono al terminar la ceremonia. Después de la entrega de diplomas y de una presentación musical ofrecida por Castro para sus compañeros e invitados, personal de servicios de emergencia ingresó al recinto. Fotografías y videos difundidos posteriormente en redes sociales alimentaron especulaciones sobre un posible problema de salud del artista.

La presencia de paramédicos en el Teatro Royal Pedregal provocó versiones que apuntaban a una crisis médica repentina. No obstante, Lila Solana, allegada a la familia y presente durante el evento, explicó a TvNotas que el cantante habría experimentado únicamente un desgaste físico relacionado con el estrés y la intensa carga emocional de la jornada. Según su versión, no existió una emergencia grave ni una situación que comprometiera la vida del intérprete.

Horas después, el propio artista despejó las dudas frente a los periodistas y aseguró encontrarse en buenas condiciones. Castro explicó que el incidente registrado al cierre de la graduación estuvo relacionado principalmente con problemas de organización en el área destinada a los representantes de los medios.

De acuerdo con su explicación, los desacuerdos logísticos ocasionaron aglomeraciones y desorden, circunstancia que dificultó el desarrollo normal de la atención a la prensa. Ante ese escenario, el cantante decidió abandonar el lugar acompañado por personal de apoyo, mientras la presencia de los servicios médicos generaba interpretaciones sobre su estado.

Con la aclaración, Cristian Castro descartó un problema grave de salud y dejó como principal noticia de la jornada la culminación de su preparatoria. El artista abre ahora la posibilidad de continuar su formación universitaria, sumando un nuevo objetivo personal a una carrera musical desarrollada durante varias décadas.