BAC Panamá anuncia incorporación voluntariamente al proceso penal del caso e-Tax

BAC Panamá espera aportar directamente a las autoridades la trazabilidad y documentación de sus operaciones.

Ciudad de Panamá/BAC Panamá informó en comunicado que decidió incorporarse, voluntariamente, al proceso penal y a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público y que buscan esclarecer los hechos relacionados con los créditos fiscales alterados en la plataforma e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), conocido como “Operación Pandora”.

BAC Panamá señala que "no ha sido acusado en este caso ni ha enfrentado acusaciones penales, pero que su participación en este proceso es voluntaria y tiene el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos".

"Nuestra participación nos permitirá ampliar la colaboración directa que hemos mantenido con las autoridades, aportar la documentación requerida para la trazabilidad de las operaciones y exponer oportunamente nuestra actuación en la adquisición de estos créditos, cuyos pagos se realizaron después de que aparecieran oficialmente acreditados y certificados en la plataforma de la DGI", indicó BAC en su comunicado.

BAC señala que "tiene un interés legítimo en que se esclarezca cualquier vulneración del sistema tributario y se preserve la confianza en sus registros oficiales".

Por último, señala que la decisión de incorporarse a este proceso "no afecta la operación del banco, su solidez o liquidez, ni la seguridad de los depósitos" de sus clientes.

Caso Pandora

Una investigación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada reveló un gran esquema de corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La red criminal manipuló de forma sistemática la plataforma informática e-Tax 2.0 para borrar registros de impuestos reales pagados por grandes empresas. Crearon "créditos fiscales" falsos, provocando una lesión patrimonial histórica que supera los 40 millones de dólares en perjuicio del Tesoro Nacional.

Para desarticular la organización, se realizaron allanamientos en las provincias de Panamá, Colón, Coclé y Panamá Oeste.

Las autoridades han imputado a 16 personas hasta el momento, luego de realizar más de 20 allanamientos simultáneos en residencias y oficinas. Durante los operativos se decomisaron múltiples vehículos de alta gama, altas sumas de dinero en efectivo y documentos financieros que vinculan directamente a los sospechosos con el cobro de comisiones ilegales.

La estructura delictiva estaba integrada por una combinación de funcionarios y exfuncionarios de la DGI, además de particulares que operaban como intermediarios financieros. Los imputados enfrentan cargos graves por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y corrupción de servidores públicos.

Ante la gravedad del hackeo interno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó la destitución inmediata de todo el personal bajo sospecha y el cierre definitivo de la plataforma e-Tax 2.0. El Gobierno Nacional anunció la compra urgente de un nuevo sistema informático tributario con tecnología de auditoría avanzada y controles estrictos de seguridad. Mientras tanto, las auditorías forenses continúan en desarrollo y la fiscalía no descarta que el número de personas vinculadas aumente en las próximas semanas.