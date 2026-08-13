Médico es condenado a 15 años por violación agravada de una paciente en el Hosp. Nicolás Solano

El caso fue llevado por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste.

Un médico deberá cumplir 15 años de prisión tras ser declarado culpable de violación agravada contra una paciente de 22 años, en un hecho ocurrido durante la madrugada del 4 de marzo de 2025 en el área de Urgencias del Hospital Nicolás Alejo Solano, en La Chorrera.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de marzo de 2025, cuando el ahora condenado, quien ejercía como médico en el hospital, atendía a la víctima.

Tras un juicio oral que se extendió durante cuatro días, el Tribunal de Juicio Oral emitió un veredicto unánime de culpabilidad y posteriormente impuso la pena de 15 años de prisión.

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El proceso judicial se desarrolló los días 22, 23, 27 y 28 de julio de 2026, en el que fueron presentadas pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado.

Además de la pena principal, el tribunal estableció una inhabilitación para ejercer la profesión de médico durante cinco años, una vez cumplida la condena de prisión.

La sentencia condenatoria, identificada con el N.° 103-2026, fue leída el 11 de agosto de 2026.

El caso fue llevado por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste.