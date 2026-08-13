LPF calendario | Partidos de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026

Calendario y previa de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la LPF: Partidazos, derbi y cierres de infarto.

Plaza Amador vs Tauro FC / Foto: LPF

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) no da tregua y este fin de semana se pondrá en marcha la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026.

Con las tablas de posiciones del Este y del Oeste apretadas al máximo, la fecha promete emociones de principio a fin, arrancando con el esperado 'Derbi Chorrerano' y cerrando el lunes con un choque histórico del fútbol nacional.

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Viernes 14 de agosto: El 'Derbi Chorrerano' abre el telón

  • San Francisco FC (6 pts) vs. CAI (3 pts)
  • Estadio: Agustín "Muquita" Sánchez (La Chorrera)
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Cómo llegan: El 'Monje' llega encendido tras derrotar 3-1 al Herrera FC en la fecha anterior y busca asaltar el liderato del Oeste. Por su parte, los 'Vikingos' del CAI llegan con la urgencia de sumar de a tres tras igualar 2-2 en un electrizante partido ante el CD Universitario.

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Sábado 15 de agosto: Doble cartelera en Penonomé y la capital

  • CD Universitario (1 pt) vs. Unión Coclé (3 pts)
  • Estadio: Universidad Latina (Penonomé)
  • Hora: 6:15 p.m.
  • Cómo llegan: Duelo provincial de necesidades. La U busca su primer triunfo del torneo tras igualar 2-2 ante el CAI, mientras que el conjunto azucarero intentará recuperarse tras caer por la mínima 1-0 ante Veraguas United.
  • UMECIT FC (3 pts) vs. Sporting San Miguelito (2 pts)
  • Estadio: COS Sports Plaza
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Cómo llegan: Un choque entre escuadras que buscan romper la paridad. Los umecistas llegan tras pactar un empate sin goles frente al Árabe Unido, mientras que los 'Académicos' también vienen de un 0-0 frente al Alianza FC y necesitan sumar su primera victoria del certamen.

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Domingo 16 de agosto: Chita en Chitré y liderato en juego en el Rommel

  • Herrera FC (4 pts) vs. Veraguas United (7 pts)
  • Estadio: Los Milagros (Chitré)
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Cómo llegan: El conjunto herrerano busca reencontrarse con la victoria en casa tras caer 3-1 ante San Francisco. Tendrán enfrente al sólido líder de la Conferencia del Oeste, un Veraguas United que llega motivado tras vencer 1-0 al Unión Coclé.
  • Alianza FC (5 pts) vs. Plaza Amador (7 pts)
  • Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez
  • Hora: 6:15 p.m.
  • Cómo llegan: Duelo en la cima de la Conferencia del Este. Alianza se mantiene invicto tras empatar 0-0 con Sporting SM, pero enfrentará a un Plaza Amador encendido que viene de quedarse con el Clásico Nacional al superar 3-2 al Tauro FC.

Lunes 17 de agosto: Cierre de gala con aroma a clásico

  • Tauro FC (2 pts) vs. Deportivo Árabe Unido (2 pts)
  • Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Cómo llegan: La jornada concluye con un clásico de la LPF entre dos gigantes urgidos de triunfos. Los albinegros del Tauro buscarán pasar página tras caer sobre la hora 3-2 ante Plaza Amador, mientras que el 'Expreso Azul' de Colón intentará destrabar su ataque tras igualar sin goles ante UMECIT FC.

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