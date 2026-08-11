Plaza Amador vs Xelajú resultado| Copa Centroamericana 2026: 'Leones' de Panamá defienden su territorio con goleada

Los plazinos aprovecharon su condición de local y sacaron un triunfo importante en la que fue su tercera presentación en el torneo centroamericano.

Panamá/En una exhibición de contundencia y dominio futbolístico, Plaza Amador se impuso con autoridad 5-2 sobre Xelajú MC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en partido correspondiente a la jornada 3 del Grupo A de la Copa Centroamericana 2026.

El conjunto guatemalteco pegó primero al minuto 29 con anotación de Steven Cárdenas, amenazando con aguar la fiesta local. Sin embargo, los 'Leones' de Plaza Amador reaccionaron antes del descanso gracias a un inspirado Everardo Rose, quien le dio la vuelta al marcador en un lapso de cinco minutos (43' y 45+3') para enviar a los suyos al vestuario con la ventaja.

La segunda mitad mantuvo las emociones a flor de piel. Diego Casas devolvió la esperanza a los 'Súper Chivos' al igualar las acciones al 52', pero la alegría visitante fue efímera. Plaza Amador apretó el acelerador y liquidó el encuentro con una ráfaga ofensiva: Yoameth Murillo devolvió la delantera al 64' y Daivis Murillo amplió la brecha al 68'. Para sellar la goleada, la fortuna le dio la espalda a Xelajú al minuto 76, cuando el guardameta Minor Álvarez anotó en propia puerta el quinto y definitivo gol de los panameños.

Dominio absoluto en el césped

El marcador reflejó fielmente lo sucedido en el terreno de juego. Plaza Amador controló el ritmo del partido con un 59% de posesión y una destacada precisión de pases del 89% (frente al 80% de los visitantes).

La contundencia de los locales fue demoledora: generaron 5 grandes oportunidades de gol y registraron 7 tiros a puerta, mientras que Xelajú apenas pudo inquietar con 4 remates al arco y una sola oportunidad clara.

En el apartado disciplinario, fue un compromiso disputado pero limpio, con solo 15 faltas totales (7 de Plaza Amador y 8 de Xelajú). No obstante, el ímpetu de los de casa se tradujo en 4 tarjetas amarillas, por solo 1 del cuadro visitante.

Con este contundente triunfo, Plaza Amador da un golpe de autoridad en el grupo y regala a su afición una noche de fiesta inolvidable en el coloso de Juan Díaz.

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