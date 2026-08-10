Plaza Amador vs Xelajú calendario | Conoce cuándo juegan los leones en la Copa Centroamericana de Concacaf

Panamá/La Copa Centroamericana de Concacaf vuelve a encender sus emociones en suelo panameño. Este martes 11 de agosto, a las 7:00 p.m., el conjunto de Plaza Amador saltará a la cancha del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para recibir la visita del Xelajú MC de Guatemala, en un choque trascendental correspondiente a la fase de grupos.

Ambas escuadras llegan con la urgencia de cosechar una victoria que les permita escalar posiciones y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

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El 'Equipo del Pueblo' llega encendido tras el Clásico Nacional

Los dirigidos por el Plaza Amador atraviesan un momento anímico inmejorable. En el plano internacional, los 'Leones' vienen de sumar un triunfo vital en la jornada anterior al derrotar 2-1 a Luis Ángel Firpo de El Salvador, lo que les permitió meterse en la pelea directa del grupo.

A nivel local, el cuadro placino llega impulsado tras quedarse con una vibrante edición del Clásico Nacional de la LPF, superando 3-2 al Tauro FC en el tiempo añadido. Con un ataque contundente y la confianza al máximo, los locales buscan hacer valer la localía en el coloso de Juan Díaz.

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Xelajú MC: La obligación de sumar en territorio panameño

Por su parte, el conjunto chapín aterriza en Ciudad de Panamá con la obligación de corregir el rumbo internacional. En su debut en la Copa Centroamericana, cayeron por la mínima 1-0 frente a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, por lo que no tienen margen de error si desean pelear por los cupos de clasificación.

En el torneo de la liga guatemalteca, los 'Súper Chivos' vienen de registrar un empate 2-2 en su visita ante Malacateco. Cabe destacar que este será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre Plaza Amador y Xelajú MC en torneos de la Concacaf.

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Así marcha la Tabla de Posiciones del Grupo A

Con la competencia al rojo vivo, la ubicación en el Grupo A refleja la importancia de los tres puntos en disputa:

Liga Deportiva Alajuelense: 6 pts (+3) | 2 JJ Diriangén FC: 3 pts (0) | 2 JJ Plaza Amador: 3 pts (-1) | 2 JJ Luis Ángel Firpo: 0 pts (-1) | 1 JJ Xelajú MC: 0 pts (-1) | 1 JJ

Claves del choque en el Rommel Fernández

Aprovechar el impulso local: Plaza Amador necesita capitalizar la buena racha ofensiva mostrada en la LPF para golpear temprano al rival.

Plaza Amador necesita capitalizar la buena racha ofensiva mostrada en la LPF para golpear temprano al rival. El factor de la desesperación: Xelajú saltará al terreno de juego sabiendo que una derrota complicaría seriamente sus opciones en el torneo, por lo que se espera una postura agresiva desde el inicio.

Xelajú saltará al terreno de juego sabiendo que una derrota complicaría seriamente sus opciones en el torneo, por lo que se espera una postura agresiva desde el inicio. La lucha por el segundo lugar: Una victoria de Plaza Amador los colocaría provisionalmente en los puestos de clasificación a la siguiente fase, a la espera de lo que suceda con el resto del grupo.

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