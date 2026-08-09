Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa su recorrido en el Torneo Apertura 2026 con un atractivo enfrentamiento correspondiente a la Jornada 3, en el que Sporting San Miguelito y Alianza FC se medirán con objetivos importantes de cara a la clasificación.

El conjunto de Sporting San Miguelito llega a este compromiso con la necesidad de sumar de a tres y comenzar a consolidar su camino en el campeonato. Como local, buscará aprovechar las condiciones del partido para imponer su ritmo y conseguir una victoria que le permita ganar confianza.

En el otro lado estará Alianza FC, equipo que aspira a mantenerse entre los protagonistas de la Conferencia del Este. Los aliancistas intentarán mostrar su solidez y aprovechar las oportunidades que genere el encuentro para llevarse un resultado positivo.

El duelo promete ser un partido intenso y disputado, con dos equipos que llegan con la mirada puesta en los tres puntos. Sporting San Miguelito y Alianza FC buscarán dar un paso importante en sus respectivas aspiraciones dentro del Torneo Apertura 2026.