LPF Torneo Apertura 2026 resultado| San Francisco FC vs Herrera FC: 'Monjes' someten a los 'Tiburones' en su monasterio

Panamá/En un encuentro donde la contundencia marco la diferencia, San Francisco FC hizo respetar la casa y se impuso coomo local con un sólido 3-1 ante Herrera FC en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera, en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Te puede interesar: LPF calendario | Conoce los partidos de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026

Te puede interesar: Eileen Coparropa felicita a Emily Santos por su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La efectividad de los 'Monjes' marcó el rumbo

A pesar de que Herrera FC generó más volumen ofensivo (117 ataques e igual número de remates con 11 en total), el conjunto franciscano hizo gala de una pegada demoledora.

El despertar temprano: Keny Bonilla abrió el marcador apenas al minuto 11 , poniendo en ventaja rápidamente a los locales.

Keny Bonilla abrió el marcador apenas al , poniendo en ventaja rápidamente a los locales. Golpe psicológico: Cuando el primer tiempo agonizaba, el experimentado Valentín Pimentel firmó el 2-0 al 45+1', asestando un duro revés a las aspiraciones herreranas antes de ir al descanso.

En el complemento, la visita reaccionó. Javier Betegón logró descontar al 70' para ponerle dramatismo al choque y acercar a Herrera FC (2-1). Sin embargo, la efectividad local volvió a aparecer a poco del final: Jorge Méndez sentenció las acciones al minuto 85 marcando el definitivo 3-1.

Para colmo de males en la escuadra herrerana, Francisco Bethancourt vio la tarjeta roja al minuto 90, dejando a su equipo con diez hombres en los instantes finales del compromiso.

Con este resultado, San Francisco ratifica su poderío ofensivo en casa sacando petróleo de sus llegadas al arco rival (4 remates a puerta, 3 goles), mientras que Herrera FC regresa a casa con las manos vacías a pesar del esfuerzo y el volumen de juego generado.

Te puede interesar: MLB resultados| Iván Herrera despacha su jonrón 13 en triunfo de Cardenales