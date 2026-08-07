Panamá/El Sporting San Miguelito buscará reencontrarse con la victoria este domingo, cuando reciba al Alianza FC en un compromiso correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

En la antesala del encuentro, el entrenador del conjunto académico, Julio Dely Valdés, conversó con TVMAX Deportes sobre el momento que vive su equipo y aseguró que, pese a los resultados recientes, el funcionamiento ha mostrado aspectos positivos que invitan al optimismo.

El estratega considera que el Sporting continúa en un proceso de crecimiento y confía en que el equipo seguirá evolucionando con el paso de las jornadas.

"El equipo va a ir de menos a más. A pesar de perder el otro día, el equipo no estuvo tan mal. Apenas nos tiraron a puerta dos o tres tiros, uno fue autogol", expresó Dely Valdés.