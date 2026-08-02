LPF Torneo Apertura 2026 resultados| Unión Coclé y Veraguas United defendieron sus territorios en la jornada 2

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Panamá/La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó un domingo vibrante, marcado por el protagonismo de las localías y las actuaciones individuales estelares. Tanto Unión Coclé como Veraguas United supieron hacer respetar sus estadios para sumar tres puntos claves en la tabla de posiciones.

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Golpe coclesano en Penonomé

En el estadio Virgilio Tejeira Andrión, Unión Coclé se quedó con un disputado triunfo 2-1 frente al San Francisco FC.

El gran artífice de la victoria local fue Wesley Lashley, quien firmó un doblete de antología en la primera mitad. Lashley abrió el marcador tempranamente al minuto 9, y aunque Keny Bonilla devolvió la igualdad para los 'Monjes' al 12', el atacante coclesano volvió a aparecer al 24' para poner el tanto definitivo que aseguró el festejo en Penonomé.

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Remontada veragüense en Santiago

Por su parte, el estadio Aristocles 'Toco' Castillo fue testigo de la reacción del Veraguas United, que superó 2-1 al CD Universitario.

Los universitarios pegaron primero cerca del descanso con un tanto de Iván Anderson al minuto 40. Sin embargo, en el segundo tiempo emergió la figura de Carlos Hernández, quien comandó la remontada del conjunto veragüense con dos dianas a los minutos 52 y 70, desatando la euforia de la afición en Santiago.

Con estos resultados, la jornada dominical de la LPF cierra con dos duelos cargados de intensidad, donde la contundencia de Lashley y Hernández marcó la diferencia absoluta en el terreno de juego.