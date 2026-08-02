Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Andrés González suma la medalla 12 del Team Panamá en la lucha grecorromana

La delegación panameña sube al podio tras lo ocurrido sobre la colchoneta de la cita centroamericana y caribeña.

Panamá/Andrés González firmó una brillante actuación en la disciplina de lucha grecorromana (categoría de los 60 kilogramos), asegurando la duodécima medalla para el Team Panamá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El camino de González hacia el podio estuvo marcado por el dominio técnico y la capacidad de recuperación. En la fase de cuartos de final, el gladiador nacional no dio margen de maniobra al salvadoreño Juan Rodríguez, superándolo con un contundente 8-0 que decretó la superioridad técnica sobre el tapiz.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá suma su medalla 10 con Yorlenis Morán

Sin embargo, el cruce de semifinales representó el tramo más complejo de la jornada. González se midió ante el anfitrión dominicano Yerony Liria, cayendo por marcador de 0-9 en un exigente combate que lo desplazó a la repesca por el metal bronceado.

Lejos de amilanarse por el revés en semifinales, el panameño saltó al tapiz decisivo con determinación absoluta. En el combate por el bronce, González dominó de principio a fin al puertorriqueño Edrick Martínez, sellando una victoria inapelable de 9-0 para colgarse la presea y consolidar una jornada histórica para el deporte olímpico panameño en suelo dominicano.

Información del COP

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá alcanza el podio en ciclismo con Roberto González