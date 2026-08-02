Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá alcanza el podio en ciclismo con Roberto González

Panamá/En una definición de infarto que se resolvió al milímetro, el pedalista panameño Roberto González conquistó la medalla de bronce en la prueba de fondo masculina del ciclismo de ruta en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, firmando una actuación memorable para el deporte nacional.

La competencia, celebrada sobre un exigente trazado de 169.5 kilómetros, mantuvo la tensión hasta los metros finales. González cruzó la línea de meta con un tiempo de 3:48:00 horas, deteniendo el cronómetro en el mismo segundo que el costarricense Joseph Ramírez, quien se adjudicó la presea de plata tras el fotofinish.

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El metal dorado quedó en manos del colombiano Nicolás Gómez, quien lanzó un ataque certero en el tramo final para detener el reloj en 3:47:59 horas y coronarse campeón de la prueba con apenas un segundo de ventaja sobre sus perseguidores.

Podio Masculino - Ciclismo de Ruta (169.5 km)

🥇 Oro: Nicolás Gómez (Colombia) — 3:47:59

Nicolás Gómez (Colombia) — 3:47:59 🥈 Plata: Joseph Ramírez (Costa Rica) — 3:48:00

Joseph Ramírez (Costa Rica) — 3:48:00 🥉 Bronce: Roberto González (Panamá) — 3:48:00

Información del COP

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