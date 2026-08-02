Ocho grupos buscan convertirse en partidos políticos de cara a las elecciones de 2029

Estos grupos deberán alcanzar el número de firmas exigido por la ley para obtener el reconocimiento como partidos políticos legalmente constituidos.

Cinco organizaciones ciudadanas iniciaron los trámites para constituirse como partidos políticos en formación, mientras que tres colectivos ya se encuentran en la fase de inscripción de adherentes, con el objetivo de obtener su reconocimiento legal y participar en las elecciones generales de 2029, informó el Tribunal Electoral (TE).

La secretaria general del Tribunal Electoral, Myrtha Varela de Durán, explicó que actualmente existen ocho grupos que buscan ingresar al escenario político nacional, aunque cada uno se encuentra en diferentes etapas del proceso establecido por la legislación electoral.

Tres colectivos ya recogen firmas para convertirse en partidos políticos

Según la funcionaria, los colectivos que ya iniciaron el proceso de inscripción de adherentes son:

Movimiento Radix

Partido Acción Ciudadana Independiente

Partido Nacional Humanitario

Estos grupos deberán alcanzar el número de firmas exigido por la ley para obtener el reconocimiento como partidos políticos legalmente constituidos.

Cinco organizaciones están en proceso de formación

En tanto, otros cinco movimientos presentaron la documentación necesaria para ser reconocidos como partidos políticos en formación.

Se trata de:

Proyecto Panamá

Partido Auténtico Nacional

Partido Reconstrucción Ciudadana

Partido Transformación Nacional

Partido Nuevo Horizonte

Una vez cumplan con los requisitos iniciales y obtengan la autorización del Tribunal Electoral, podrán iniciar la recolección de firmas.

¿Cuántas firmas se necesitan para formar un partido político en Panamá?

La secretaria general del Tribunal Electoral indicó que actualmente se requieren 45,503 firmas, equivalentes al 2 % de los votos válidos emitidos en la elección anterior, para que un colectivo obtenga el reconocimiento como partido político legalmente constituido.

Además, recordó que los grupos interesados en participar en las elecciones generales de 2029 tienen como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para reunir esa cantidad de adherentes.

Estos son los requisitos para constituir un partido político en formación

Por su parte, la subsecretaria general de Partidos Políticos, Elizabeth de Puy, explicó que el proceso para convertirse en partido político en formación comienza con la presentación de un memorial acompañado de una serie de requisitos.

Entre ellos destacan:

Un mínimo de 500 firmas de iniciadores , distribuidas proporcionalmente entre provincias y comarcas.

, distribuidas proporcionalmente entre provincias y comarcas. Estatutos del colectivo.

Logo y símbolos oficiales.

La documentación exigida por la normativa electoral.

Una vez recibidos, los documentos son evaluados por el Tribunal Electoral. Si cumplen con todos los requisitos legales, la institución emite una resolución que autoriza oficialmente al grupo a iniciar la recolección de firmas de adherentes.

Tribunal Electoral supervisa el proceso de constitución de nuevos partidos

El proceso de creación de nuevos partidos políticos en Panamá forma parte de las atribuciones del Tribunal Electoral, entidad encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de otorgar el reconocimiento oficial a las organizaciones políticas que aspiran a participar en futuros procesos electorales.