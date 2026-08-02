Venezuela y República Dominicana acuerdan restablecer relaciones tras dos años de disputa

En las últimas dos semanas, Venezuela también acordó trabajar para restablecer las relaciones con Perú y Chile , que también se habían roto en 2024 tras la polémica electoral.

Venezuela y la República Dominicana acordaron el domingo trabajar para restablecer las relaciones interrumpidas hace dos años, cuando esta última se unió al coro internacional de quejas que alegaban que la reelección presidencial de Nicolás Maduro había sido fraudulenta.

Los dos países han acordado una hoja de ruta para las conversaciones sobre la "normalización gradual" de sus relaciones diplomáticas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Maduro, un izquierdista criticado como un autócrata severo que supervisó el colapso de la economía venezolana, rica en petróleo, fue derrocado y arrestado por las fuerzas estadounidenses a principios de enero y trasladado a Nueva York junto con su esposa para ser juzgado por cargos de narcotráfico.

El exconductor de autobús, elegido personalmente por Hugo Chávez para sucederle, se atribuyó la victoria en las elecciones presidenciales de 2024 y un mandato para un tercer periodo, a pesar de que la oposición, entonces respaldada por Estados Unidos, publicó los resultados del recuento de votos que mostraban que su candidato, Edmundo González, había obtenido una victoria aplastante.

La República Dominicana se unió a muchos otros países para cuestionar los resultados y Venezuela reaccionó airadamente rompiendo relaciones diplomáticas entre ambos países.

Tras derrocar a Maduro, la administración Trump permitió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez permaneciera como presidenta interina, pero con una severa advertencia para que abriera el país a las empresas estadounidenses deseosas de obtener beneficios de su petróleo, minerales y otros recursos.

Mientras Rodríguez avanzaba en sus esfuerzos por poner fin al aislamiento internacional de su país, Caracas y Santo Domingo acordaron en febrero restablecer los vuelos entre Venezuela y la República Dominicana, así como los servicios consulares.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, ahora han acordado trabajar para el restablecimiento completo de las relaciones diplomáticas. "Esta decisión responde al interés común de fortalecer los canales institucionales de comunicación en beneficio de los ciudadanos de ambos países", decía el comunicado.

En las últimas dos semanas, Venezuela también acordó trabajar para restablecer las relaciones con Perú y Chile, que también se habían roto en 2024 tras la polémica electoral.