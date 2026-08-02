'Spider-Man' arrasa con una recaudación de 355 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Norteamérica

El estreno fue el segundo más taquillero de la historia en Estados Unidos, solo superado por "Avengers: Endgame" (2019).

"Spider-Man: Un nuevo día", el último capítulo de la aventura del cómic de Sony y Marvel protagonizado por Tom Holland como el icónico superhéroe arácnido, recaudó la enorme cifra de 355 millones de dólares en su estreno en Norteamérica, según mostraron las estimaciones de la industria el domingo.

El estreno fue el segundo más taquillero de la historia en Estados Unidos, solo superado por "Avengers: Endgame" (2019), con 357 millones de dólares, sin ajustar por inflación, según Box Office Mojo.

La película, que también cuenta con la participación de Zendaya (quien resulta ser la esposa de Holland), Mark Ruffalo, Florence Pugh y Sadie Sink, muestra a Peter Parker viviendo aislado después de haber borrado su identidad del mundo, enfrentándose a una transformación personal y a nuevas amenazas.

"Se trata de un estreno colosal", afirmó el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

"El verano lleva nueve semanas sin un gran estreno de acción, una eternidad en taquilla. El mercado está en su punto justo para esta película."

"Spider-Man", la novena película de acción real protagonizada por el héroe, interpretado anteriormente por Tobey Maguire y Andrew Garfield, recaudó 573 millones de dólares adicionales en el extranjero, según la empresa de seguimiento de la industria Exhibitor Relations.

Eso sitúa su total mundial en la asombrosa cifra de 928 millones de dólares.

"Los negocios en el extranjero deberían representar más del 60% del total mundial, y ya están llegando buenas noticias desde China (algo poco común hoy en día)", dijo Gross.

La última superproducción de Christopher Nolan, "La Odisea", se mantuvo en segundo lugar con 51 millones de dólares, para un total de casi 400 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

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Basada en el antiguo poema épico de Homero, la película de Universal narra la historia del héroe Odiseo (Matt Damon) mientras se enfrenta a numerosos obstáculos en su camino de regreso a casa tras la guerra de Troya. Anne Hathaway y Holland coprotagonizan la película como su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

"La combinación de 'Spider-Man' y 'La Odisea' —una secuela de un superhéroe legendario y una gran producción original— está llevando la taquilla a nuevos máximos con un margen considerable", dijo Gross.

"Toy Story 5" de Disney-Pixar ocupó el tercer lugar con 6,3 millones de dólares, y otra película de animación, "Minions & Monsters" de Universal, se hizo con el cuarto puesto con 5,8 millones de dólares.

El quinto puesto fue para "Moana", la última adaptación con actores reales de Disney de uno de sus éxitos animados, con 5,3 millones de dólares.

Completando el top 10 estaban:

"Hadestown: El Musical" (2 millones de dólares)

"La invitación" (1,2 millones de dólares)

"Quiero tu sexo" (600.000 dólares)

"Evil Dead Burn" (525.000 dólares)

"El joven Washington" (478.000 dólares)