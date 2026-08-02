José Fajardo y Azarías Londoño| Panameños se lucen con la U. Católica de Ecuador

Los también compañeros con la Selección de Panamá destacaron en una de las mayores goleadas de la Liga Pro de Ecuador en el año 2026.

Panamá/José Fajardo y Azarías Londoño fueron parte importante de un triunfo contundente de la Universidad Católica de Quito en la liga de fútbol de Ecuador.

Los dos futbolistas panameños jugaron el partido entre la U. Católica y el Técnico Universitario en la fecha 23 de la Liga Pro ecuatoriana. Fajardo marcó tres goles y fue determinante en la victoria del conjunto de Quito. Por su parte, Londoño marcó un tanto y dio una asistencia.

La Universidad Católica de Quito se llevó el triunfo por 5 goles a 0 por lo que registró la segunda mayor goleada del certamen ecuatoriano en lo que va del año 2026. La primera se dio el 3 de julio con la victoria de Independiente del Valle ante el Manta, por idéntico marcador.

Tanto Fajardo como Londoño estuvieron involucrados en la mayoría de las anotaciones de la U. Católica en el encuentro. El primero marcó tres tantos y el segundo concretó uno y dio el pase que derivó en un gol.

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Buen rendimiento

Después de su participación con la Selección de Panamá en el Mundial 2026, Fajardo ha destacado con sus goles.

En las tres últimas fechas, el jugador acumula cinco tantos en total. En la jornada 21 de la Liga Pro marcó dos ante el Barcelona y sumó tres en la fecha 23 ante el Técnico Universitario.

En cuanto a Londoño, este ha jugado 16 partidos en la presente campaña y ha acumulado tres tantos y tres asistencias en esos cotejos.