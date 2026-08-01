Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez: Panameños se lucieron en duelo Juárez vs Pumas de Liga MX

La tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la liga mexicana de fútbol trajo un enfrentamiento de clubes con jugadores panameños involucrados.

México/Adalberto 'Coco' Carrasquilla y José Luis 'Puma' Rodríguez asumieron roles importantes para sus equipos, los Pumas de la UNAM y los Bravos de Juárez, respectivamente, en un partido de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX de México.

Rodríguez anotó un gol y Carrasquilla dio una asistencia en ese encuentro.

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Detalles

Un inspirado Juninho Vieira firmó tres goles en el holgado triunfo por 5-1 que los Pumas lograron como visitantes frente al Juárez, en el arranque de la tercera jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

En el estadio Olímpico Benito Juárez, los Pumas de la Universidad Nacional llegaron a seis puntos y se colocaron en segundo lugar en su primer campeonato bajo el mando del entrenador argentino Esteban Solari.

"Hoy fuimos respetuosos con el rival, siempre jugando a lo mismo, no escatimamos, y más allá de las dificultades que pueda tener el rival, dimos un gran partido y hay quedarle el crédito a mis jugadores", dijo Solari.

Los Bravos de Juárez dirigidos por el portugués Pedro Caixinha sufrieron su tercera derrota y se quedaron sumidos en el fondo de la clasificación sin unidades. Además, ostentan la peor defensa con siete goles en contra.

En los minutos finales, la afición local abandonó el estadio bajo el grito reiterado: "¡Fuera Caixinha!".

"Yo estoy para servir al equipo y eso incluye seguir todas las decisiones que se tomen", dijo Caixinha, cuestionado sobre su continuidad. "Yo tengo que mostrar fortaleza para seguir adelante".

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Juninho comenzó a lucir su puntería con un par de goles en un lapso de cuatro minutos: marcó el 1-0 de penal, al 18', y el 2-0 lo definió en el área con asistencia del paraguayo Robert Morales, al 22'.

"La Pantera" Morales se encargó de hacer el 3-0 con un remate de cabeza, al 40'.

Los Bravos intentaron meterse a la pelea antes del descanso. Al 45'+4, el panameño José Luis Rodríguez acortó con el 3-1 tras una jugada individual.

La sociedad entre Juninho y Morales volvió a dar resultado al 48'. El paraguayo habilitó en el área al brasileño, quien sentenció el 4-1 tras eludir al portero.

En el pasado torneo Clausura, Juninho y Morales fueron los mejores anotadores de los Pumas y brillaron en la liga con ocho y nueve goles, respectivamente.

Guillermo Martínez, el tercer centro delantero de los felinos, ingresó de cambio al 76' y siete minutos después cerró la cuenta con el 5-1, con pase del panameño Adalberto Carrasquilla, otro jugador de relevo.

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- Tormenta perjudica a Chivas -

Bajo un intenso aguacero que dejó charcos en el estadio Cuauhtémoc, el local Puebla cedió el empate 1-1 con el Guadalajara.

El Puebla del entrenador mexicano Gerardo Espinoza llegó a cuatro puntos y se colocó en el séptimo lugar de la clasificación.

El Guadalajara dirigido por el argentino Gabriel Milito quedó en la octava posición, también con cuatro unidades.

"Considero que perdimos dos puntos por como fue el trámite del partido", dijo Milito. "Los últimos quince minutos, en el estado en que estaba la cancha, era imposible jugar y eso nos perjudicó".

La Franja del Puebla tomó ventaja de 1-0 al minuto 25 con un tiro de zurda de Eduardo Mustre al filo del área chica.

Para el delantero mexicano de 23 años este fue su primer gol en la Liga MX (primera división).

Roberto Alvarado, de brillante actuación con México en el Mundial 2026, volvió a rescatar al Rebaño en este naciente Apertura.

El extremo hizo el 1-1 con un zurdazo cruzado dentro del área, al 63'.

Los cuatro puntos y los dos goles que tiene el equipo de Milito en este torneo han sido obra del "Piojo" Alvarado.