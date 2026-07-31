Honduras vs Panamá| Premundial Sub-20 Concacaf: ¿Cuándo y dónde sintonizar gratis este crucial partido?

Panameños y hondureños lucharán por avanzar a cuartos de final y mantener las esperanzas de clasificar al Mundial Sub-20 Azerbaiyán - Uzbekistán 2027.

Panamá/El Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, que se está disputando en Puebla, México, tiene a Panamá y Honduras compartiendo el Grupo C en una situación sumamente apretada y de máxima tensión. Tras las dos primeras fechas, ambas selecciones se encuentran urgidas de puntos y se jugarán el boleto a la siguiente ronda de forma directa.

Panamá

La selección canalera ha tenido un camino irregular en el torneo:

Jornada 1: Debutó con una dura derrota por 0-3 frente a Canadá .

Debutó con una dura derrota por . Jornada 2: Mostró capacidad de reacción ante Jamaica, pero terminó dejando escapar la victoria sobre el final para firmar un empate 2-2 .

Mostró capacidad de reacción ante Jamaica, pero terminó dejando escapar la victoria sobre el final para firmar un empate . Con estos resultados, los panameños marchan en la cuarta posición del Grupo C con 1 punto y una diferencia de goles de -3.

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Honduras

El conjunto catracho tampoco la ha tenido sencilla en este arranque de grupo:

Jornada 1: Comenzó con el pie izquierdo al caer 2-1 ante Jamaica .

Comenzó con el pie izquierdo al caer . Jornada 2: Logró recomponer el camino parcialmente al empatar 1-1 frente a Canadá , tras reaccionar a un marcador adverso gracias al empuje colectivo y destellos de jugadores como Richard Martínez.

Logró recomponer el camino parcialmente al empatar , tras reaccionar a un marcador adverso gracias al empuje colectivo y destellos de jugadores como Richard Martínez. Los hondureños ocupan el tercer puesto del Grupo C con 1 punto y una diferencia de -1.

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