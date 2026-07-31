Honduras vs Panamá| Premundial Sub-20 Concacaf: ¿Cuándo y dónde sintonizar gratis este crucial partido?
Panameños y hondureños lucharán por avanzar a cuartos de final y mantener las esperanzas de clasificar al Mundial Sub-20 Azerbaiyán - Uzbekistán 2027.
Panamá/El Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, que se está disputando en Puebla, México, tiene a Panamá y Honduras compartiendo el Grupo C en una situación sumamente apretada y de máxima tensión. Tras las dos primeras fechas, ambas selecciones se encuentran urgidas de puntos y se jugarán el boleto a la siguiente ronda de forma directa.
Panamá
La selección canalera ha tenido un camino irregular en el torneo:
- Jornada 1: Debutó con una dura derrota por 0-3 frente a Canadá.
- Jornada 2: Mostró capacidad de reacción ante Jamaica, pero terminó dejando escapar la victoria sobre el final para firmar un empate 2-2.
- Con estos resultados, los panameños marchan en la cuarta posición del Grupo C con 1 punto y una diferencia de goles de -3.
Te puede interesar: Panamá necesita hacer esto para avanzar a cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf
Honduras
El conjunto catracho tampoco la ha tenido sencilla en este arranque de grupo:
- Jornada 1: Comenzó con el pie izquierdo al caer 2-1 ante Jamaica.
- Jornada 2: Logró recomponer el camino parcialmente al empatar 1-1 frente a Canadá, tras reaccionar a un marcador adverso gracias al empuje colectivo y destellos de jugadores como Richard Martínez.
- Los hondureños ocupan el tercer puesto del Grupo C con 1 punto y una diferencia de -1.
Te puede interesar: LPF | Así se juega la Jornada 2 del Apertura 2026: seis duelos en cinco sedes
Datos importantes
- Partido: Honduras vs Panamá
- Torneo: Premundial Sub-20 Concacaf
- Lugar: Estadio Universitario BUAP de Puebla, México
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Hora: 8:00 p.m.
- ¿Dónde sintonizarlo?: TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm