Honduras vs Panamá| Premundial Sub-20 Concacaf: ¿Cuándo y dónde sintonizar gratis este crucial partido?

Panameños y hondureños lucharán por avanzar a cuartos de final y mantener las esperanzas de clasificar al Mundial Sub-20 Azerbaiyán - Uzbekistán 2027.

Carlos Rodríguez, jugador de la Selección Sub-20 de Panamá / FPF

Panamá/El Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, que se está disputando en Puebla, México, tiene a Panamá y Honduras compartiendo el Grupo C en una situación sumamente apretada y de máxima tensión. Tras las dos primeras fechas, ambas selecciones se encuentran urgidas de puntos y se jugarán el boleto a la siguiente ronda de forma directa.

Panamá

La selección canalera ha tenido un camino irregular en el torneo:

  • Jornada 1: Debutó con una dura derrota por 0-3 frente a Canadá.
  • Jornada 2: Mostró capacidad de reacción ante Jamaica, pero terminó dejando escapar la victoria sobre el final para firmar un empate 2-2.
  • Con estos resultados, los panameños marchan en la cuarta posición del Grupo C con 1 punto y una diferencia de goles de -3.

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Honduras

El conjunto catracho tampoco la ha tenido sencilla en este arranque de grupo:

  • Jornada 1: Comenzó con el pie izquierdo al caer 2-1 ante Jamaica.
  • Jornada 2: Logró recomponer el camino parcialmente al empatar 1-1 frente a Canadá, tras reaccionar a un marcador adverso gracias al empuje colectivo y destellos de jugadores como Richard Martínez.
  • Los hondureños ocupan el tercer puesto del Grupo C con 1 punto y una diferencia de -1.

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Datos importantes

  • Partido: Honduras vs Panamá
  • Torneo: Premundial Sub-20 Concacaf
  • Lugar: Estadio Universitario BUAP de Puebla, México
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Hora: 8:00 p.m.
  • ¿Dónde sintonizarlo?: TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm

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