Champions League | Panameños César Blackman y Cristian Martínez avanzan de ronda

El equipo eslovaco selló su pase a la tercera ronda previa pese al empate 1-1 en Georgia, resultado suficiente gracias a la ventaja 2-0 del partido de ida.

Panamá/El Slovan Bratislava confirmó su boleto a la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League 2026-27 luego de empatar 1-1 como visitante frente al Iberia 1999 de Georgia, resultado que le alcanzó gracias al 2-0 obtenido en el partido de ida disputado en Bratislava. El marcador global favoreció a los eslovacos por 3-1.

Los panameños César Blackman y Cristian Martínez fueron parte de la convocatoria en este cierre de serie. Blackman fue titular y disputó los 90 minutos completos, mientras que Martínez ingresó desde el banco al minuto 63.

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Con este resultado, el conjunto dirigido por Yaya Touré ya conoce a su próximo rival en el camino hacia la fase de liga: el Mjällby AIF, campeón vigente de Suecia, que dejó en el camino al Lincoln Red Imps de Gibraltar. La eliminatoria se jugará a ida y vuelta: el primer partido será el 4 de agosto en suelo sueco, en el Strandvallen, y la vuelta se disputará el 11 de agosto en Bratislava, donde el Slovan buscará sellar su clasificación como local.

En cuanto al desarrollo del juego, el Iberia 1999 manejó más el balón, con 52% de posesión frente al 48% del Slovan Bratislava. Sin embargo, los eslovacos fueron netamente superiores en la generación de ofensiva: dispararon 15 veces por las 8 del cuadro georgiano, con 5 tiros al arco contra 3 de su rival, además de 8 remates desviados por 3 y 2 disparos bloqueados por cada bando.

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En el apartado de jugadas a balón parado, el Iberia 1999 fue más insistente por las bandas, con 5 tiros de esquina frente a 1 del Slovan, y también acumuló más posiciones adelantadas (4 contra 1). El conjunto georgiano recurrió más a los tiros libres (19 contra 13) y a los saques de banda (24 contra 14), reflejo de un equipo que buscó romper líneas por fuera ante la presión eslovaca.

En cuanto a la disciplina, el partido fue parejo: el Iberia 1999 cometió 15 faltas por 14 del Slovan Bratislava, y el cuadro georgiano vio 3 tarjetas amarillas frente a 2 de los visitantes eslovacos.

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