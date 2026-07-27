Panameños en el extranjero: así fue su actuación durante el fin de semana

Panamá/La Legión Canalera tuvo un fin de semana de mucho movimiento en el extranjero, con goles, debuts y minutos importantes para varios jugadores de la Selección de Panamá repartidos entre Centroamérica, Europa, Sudamérica y México.

Costa Rica: el regreso soñado de Newton Williams

El delantero panameño Newton Williams volvió a las canchas tras superar una lesión de larga data y lo hizo de la mejor manera: con gol. El atacante del Deportivo Saprissa ingresó en el segundo tiempo y disputó unos 30 minutos en el arrollador triunfo 5-1 sobre Pérez Zeledón, por la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica.

Austria: Andrés Andrade sigue haciendo historia

En Austria, el defensor Andrés Andrade anotó en la goleada del LASK sobre el SC Kalsdorf, en compromiso correspondiente a la Copa de Austria. El zaguero panameño continúa siendo pieza clave del equipo que rompió una sequía de 61 años al conquistar el título copero la temporada pasada.

Ecuador: doblete panameño con triunfo

Heuyin Guardia también estuvo en la anotación este fin de semana. El panameño, que milita en el Técnico Universitario, fue titular y jugó 79 minutos en el triunfo 1-0 de su equipo sobre Manta.

Eslovaquia: debut de Martínez, asistencia de Blackman

En la Superliga de Eslovaquia, Cristian Martínez hizo su debut oficial con el Slovan Bratislava en la goleada 4-0 sobre Banska Bystrica. El mediocampista panameño ingresó al minuto 73 en sustitución de su compatriota César Blackman, quien fue titular, disputó ese primer tramo del partido y además aportó una asistencia en el segundo gol del compromiso.

Brasil: Kadir Barría suma minutos con el Botafogo

En la Serie A brasileña, Kadir Barría jugó 8 minutos en el triunfo 1-0 del Botafogo como visitante sobre Cruzeiro en el estadio Mineirão, por la jornada 20 del Brasileirão.

Más acción en Ecuador

El mediocampista Tomás Rodríguez disputó los 90 minutos con el Barcelona de Guayaquil en la derrota 1-0 de su equipo ante LDU de Quito; fue calificado con 7 puntos por Flashscore. Por su parte, Víctor Griffith jugó los 90 minutos en el empate 1-1 de su Emelec ante Mushuc Runa, con calificación de 6.8 según Flashscore.

México: jornada de derrotas para los canaleros en Liga MX

En la Liga MX, José Luis Rodríguez jugó los 90 minutos en la derrota de Juárez ante Chivas, con calificación de 5.9 según Flashscore. Ismael Díaz, por su parte, disputó los 90 minutos con León en la caída 1-0 ante Club Tijuana, siendo calificado con 6.7 puntos.