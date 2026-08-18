MLB resultados| Conoce la labor de los peloteros panameños en la jornada del martes 18 de agosto

Sintoniza el partido Azulejos vs Yankees el viernes 21de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Una jornada de mucha actividad fue la del martes 18 de agosto de 2026 para los peloteros panameños en el béisbol de las Grandes Ligas.

José 'Chema' Caballero entró como corredor emergente y, posteriormente ocupó la tercera base en el partido que los Yankees de Nueva York disputaro ante los Orioles de Baltimore.

Caballero entró a correr en la parte alta del séptimo episodio en sustitución de Paul Goldschmidt, pero se mantuvo en el juego como defensor de la antesala. Él consumó un turno al bate en la novena entrada y se ponchó. Los Yankees se llevaron la victoria al final por pizarra de 3 carreras a 1.

Por otra parte, el también panameño Leonardo Jiménez falló en su único viaje al plato durante el juego que los Marlins de Miami perdieron ante los Phillies de Filadelfia, por 6 careras a 4.

Jiménez desempeñó el rol de bateador emergente cuando fue al 'home plate' en sustitución de Owen Casie. Ese turno se dio en la parte alta del noveno episodio y él bateó un rodado de out a la tercera base. En ese juego, el capitalino Edmundo Sosa se mantuvo en la banca de los Phillies y no participó.

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Además, Iván Herrera se fue en blanco en cuatro turnos durante el juego entre los Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati.

Herrera jugó como bateador designado y recibió dos ponches en el encuentro. El marcador final fue de 3 carreras a 0 a favor de los Cardenales.