MLB noticias| Pete Crow-Armstrong corona temporada de ensueño con ingreso al Club 40-40

Estados Unidos/Pete Crow-Armstrong ha acumulado hazañas históricas y logros destacados a lo largo de esta temporada, armando el tipo de campaña que el manager de los Cachorros, Craig Counsell, dijo que los aficionados contarán a sus nietos algún día. El estelar jardinero central ha añadido otro club exclusivo a su creciente lista.

La tarde del jueves, Crow-Armstrong se robó la segunda base en la primera entrada contra los Marlins en el Wrigley Field para ingresar oficialmente al Club 40-40. PCA es apenas el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en sumar al menos 40 jonrones y 40 bases robadas en una sola temporada, y es el primero en la historia de los Cachorros en lograrlo.

"Todo lo que Pete ha hecho este año ha sido increíble de verdad", expresó Counsell. "Sé que es un hito, pero creo que ya lo hemos visto todo este año, la verdad, ¿sabes? Y creo que la gente aquí lo ha celebrado de una manera muy especial. Nunca había visto algo así, la verdad".

Counsell señaló cómo los fans de los Cachorros han estado coreando las iniciales de Crow-Armstrong desde que éste irrumpió en las Grandes Ligas.

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Durante su juego de debut en el Coors Field de Denver en el 2023, los cánticos de "P-C-A" también hicieron su llegada a MLB. Esto ha sucedido en ciudades visitantes por todas las Grandes Ligas durante los últimos años, ganando volumen a medida que su estatus de estrella ha ido en ascenso. Estuvieron presentes en el Tokyo Dome en Japón para la serie inaugural del año pasado. Y son una constante en el Wrigley Field durante sus turnos al bate o después de robos o jugadas dinámicas en el bosque central.

Esta campaña, han evolucionado a lo largo del verano, convirtiéndose en gritos de "M-V-P" a medida que Crow-Armstrong se ha consolidado como el jugador más completo del béisbol este año.

"De verdad, no he visto que se coree el nombre de alguien desde que él llegó a la liga", confesó Counsell. "Es algo verdaderamente especial rendir a ese nivel de manera regular con todo eso [a tu alrededor]".

En el proceso, el rendimiento de Crow-Armstrong lo ha catapultado a una compañía de élite.

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Se unió a Shohei Ohtani (54 cuadrangulares y 59 robos en el 2024), al venezolano Ronald Acuña Jr. (41 jonrones y 73 robos en el 2023), al dominicano Alfonso Soriano (46 HR y 41 robos en el 2006), a Alex Rodríguez (42 jonrones y 46 robos en 1998), a Barry Bonds (42 vuelacercas y 40 robos en 1996) y al cubano José Canseco (42 jonrones y 40 robos en 1988) como los únicos jugadores en tener una campaña 40-40 en la historia de MLB.

"Creo que es genial", dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Cachorros, Jed Hoyer. "Hay muy pocos en el juego que siquiera pueden pensar en lograrlo. [Él es] apenas la séptima persona en la historia en hacerlo. La lista es bastante asombrosa, así que creo que es genial".

Crow-Armstrong ya era el primer jugador en la historia de los Cachorros en tener al menos 40 bambinazos y 30 estafadas. El jardinero central es apenas el segundo jugador, junto con el dominicano Sammy Sosa (1993 y 1995), en la historia de la franquicia en registrar una campaña de 30-30. Crow-Armstrong también logró el 30-30 el año pasado, y se convirtió en el único jugador de los Cachorros en sumar 30 dobles a la ecuación. También volvió a hacerlo en esta temporada.

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En este momento, Crow-Armstrong tiene 45 cuadrangulares, colocándose junto con Sosa (cinco veces), Ernie Banks (dos veces), Hack Wilson, Andre Dawson, Dave Kingman y Derrek Lee como los únicos miembros de los Cachorros en conectar al menos esa cantidad en una temporada. Crow-Armstrong es el primero en hacerlo desde que Lee empalmó 46 en su campaña del 2005.

Crow-Armstrong también superó el récord de Billy Williams (42 cuadrangulares en 1970) por la mayor cantidad de vuelacercas en una temporada en la historia del equipo para un bateador zurdo.

"Es la mejor temporada de un jugador de posición que he visto en mi carrera", afirmó Hoyer. "Va a ganar el JMV. Va a ganar el Premio Hank Aaron. Va a ganar un Guante de Platino. Para mí, eso es más impresionante que cualquier tipo de triple corona de la que podamos hablar".

"Soy un poco como un fan. Eres parte de esto, ¿verdad?", respondió el manager. "Simplemente eres parte de disfrutarlo. Y creo que son las cosas que recuerdas de este trabajo, momentos como ése y momentos que él nos ha brindado a todos".

Información de Jordan Bastian (MLB.com)