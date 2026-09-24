MLB resultados| Así fue la faena de los peloteros panameños el miércoles 23 de septiembre

Sintoniza el partido Orioles vs Yankees el viernes 25 de septiembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los peloteros panameños en el béisbol de las Grandes Ligas formaron parte de la jornada del miércoles 23 de septiembre. A continuación detallamos cómo fue su desempeño en esa fecha.

Leonardo Bernal conectó un imparable en cuatro turnos y empujó una carrera en el partido que los Cardenales de San Luis le ganaron a los Piratas de Pittsburgh por marcador der 5 a 1.

Su compatriota y compañero de equipo, Iván Herrera, no conectó incogibles en tres oportunidades.

Por otra parte, el santeño José 'Chema' Caballero' se fue en blanco en tres turnos y anotó una carrera en la victoria de los Yankees de Nueva York sobre los Rays de Tampa Bay, por 9 a 2.

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Caballero estuvo presente en un rali de cinco carreras cuandio cruzó el 'home plate' en la parte baja del tercer episodio mediante un cuadrangular de Ryan McMahon. También jugó en el jardín izquierdo, algo distinto a lo que hizo días pasados cuando ocupó la tercera base.

Además, Miguel Amaya jugó como receptor y se fue en blanco en tres oportunidades por los Cachorros de Chicago que perdieron ante los Marlins por 3 carreras a 2.