MLB noticias| Tampa Bay Rays: de equipo inesperado en los playoffs a campeón divisional

Estados Unidos/Durante los Entrenamientos de Primavera, los pronósticos de pretemporada y los sistemas de proyección no confiaban demasiado en los Rays. Después de terminar en el cuarto lugar en temporadas consecutivas, muchos los señalaban para finalizar últimos en el Este de la Liga Americana este año.

Esas dudas persistieron durante un comienzo de temporada lleno de altibajos. Parecían resurgir cada vez que los Rays atravesaban una breve racha de derrotas. El menosprecio también se manifestó de otras maneras, con analistas refiriéndose repetidamente a otros clubes como el equipo a vencer en una división liderada por Tampa Bay.

Ahora ya no puede haber dudas. Los Rays vuelven a ser campeones del Este de la Liga Americana, y el camino hacia la Serie Mundial en el Joven Circuito pasará por el Tropicana Field.

"No creo que nos hayan regalado nada en todo el año. Obviamente, creo que muchos esperaban que [los Yankees] se escaparan con la división y que probablemente Nueva York, Boston y Toronto estuvieran en la cima", dijo el veterano abridor Nick Martínez. "Nadie realmente esperaba que estuviéramos aquí, así que hemos tenido que luchar por esto desde el comienzo de la temporada".

Y, como era de esperarse, los Rays tuvieron que luchar para hacerlo oficial la noche del martes. Después de caer 2-0 en el Juego 1 de una doble cartelera en el Yankee Stadium, los Rays se impusieron 6-1 en el Juego 2, respaldados por una dominante actuación del as Drew Rasmussen, quien ponchó a 11 bateadores con 114 pitcheos, la mayor cantidad de su carrera, y mantuvo un intento de juego sin hit hasta el séptimo inning.

La victoria aseguró el primer campeonato del Este de la Liga Americana para Tampa Bay desde que conquistó títulos divisionales consecutivos en el 2020 y 2021, y garantizó a los Rays (96-61) el primer puesto entre los sembrados de la postemporada de la Liga Americana.

Este es el quinto título divisional en la historia de la franquicia, sumándose a los de 2008, 2010, 2020 y 2021. Es la cuarta vez que los Rays terminan con el mejor récord de la Liga Americana, algo que también lograron en 2010, 2020 y 2021. Después de celebrar su regreso a la postemporada en el clubhouse local del Tropicana Field el 11 de septiembre, los Rays pudieron disfrutar esta vez en el clubhouse de visitantes del Yankee Stadium.

Ganar el Este de la Liga Americana les garantiza a los Rays avanzar directamente más allá de la ronda de la Serie del Comodín. Comenzarán la postemporada recibiendo el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Tropicana Field el sábado 3 de octubre. Su rival probablemente será uno de sus oponentes divisionales, ya que todo apunta a que Yankees y Medias Rojas se enfrentarán en la Serie del Comodín.

Pese a todas las dudas que han enfrentado prácticamente a cada paso esta temporada, los Rays han pasado casi toda la campaña como el mejor equipo de la Liga Americana. El martes marcó su 88vo día consecutivo en el primer lugar, desde el 27 de junio, y su 128vo día en total en la cima de la clasificación del Este de la Liga Americana.

"Creo que todo se debe a la constancia en el trabajo, y la camaradería del grupo realmente nunca se ha visto afectada", dijo el jardinero izquierdo Chandler Simpson. "Incluso cuando hemos atravesado algunos obstáculos aquí y allá durante la temporada, siempre hemos mantenido la mente despejada y nos hemos mantenido unidos, y eso es lo que nos ha permitido ser consistentes durante todo el año".

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Mientras otros contendientes han subido, caído, repuntado y atravesado dificultades detrás de ellos, los Rays no han tenido un solo mes completo con récord perdedor en toda la temporada. Y están cerrando con todo, tras ganar nueve de sus últimos 11 juegos y registrar el mejor récord de la Gran Carpa, 40-19, desde el 20 de julio.

Precisamente esa parecía una fecha apropiada para recordar la mañana del martes, cuando los Rays llegaron al Yankee Stadium sabiendo que una sola victoria en esta serie sería suficiente para asegurar el título. Fue, como lo describió el campocorto Taylor Walls, "un momento crucial" en la temporada de Tampa Bay.

Al regresar de la pausa del Juego de Estrellas, los Rays fueron barridos por los Medias Rojas en una serie de cuatro juegos en el Fenway Park, del 17 al 19 de julio. Boston venía en ascenso. Nueva York estaba apenas a juego y medio en la clasificación. Quizás la buena racha de los Rays estaba llegando a su fin.

Pero entonces Martínez subió al montículo y lanzó seis sólidos innings en Toronto, aportando liderazgo dentro y fuera del terreno, como lo ha hecho durante toda la temporada. Los Rays ganaron tres juegos consecutivos contra los Azulejos, luego tuvieron una estadía ganadora en casa y después hilvanaron una gira perfecta de 9-0 por el Oeste. Desde entonces, no han mirado atrás.

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"Se puede saber mucho de un equipo por la manera en que responde a algo así", dijo Walls. "Es uno de esos momentos en los que tienes que mirarte al espejo y decir: ‘Amigo, ¿de verdad somos así de buenos o nos van a pasar por encima durante las próximas tres semanas?". Pero todos respondieron.

"El hecho de poder detener la mala racha cuando está ocurriendo, poder levantarnos, volver a la carga, concentrarnos en lo que tenemos por delante y no pensar demasiado en el pasado, creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia este año".

Si se pregunta en el clubhouse de dónde proviene esa consistencia, se escucharán distintas versiones de la misma respuesta. Es la química que los sostuvo a lo largo de la temporada, el vínculo que los unió y la convicción de que podían lograr lo que nadie más esperaba.

"Lo he dicho durante todo el año, y es la unión", expresó el veterano BD cubano Yandy Díaz. "La unión y la alegría con la que juega este equipo. … Este grupo es muy especial, y lo ha sido durante todo el año".

Información de Adam Berry (MLB.com)