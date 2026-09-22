Juegos Suramericanos 2026| Nathalee Aranda le da a Panamá su primera medalla de oro en la cita regional

La delegación panameña suma su décima presea en el evento deportivo cuya sede central es la ciudad argentina de Santa Fe.

Panamá/La atleta panameña Nathalee Aranda se consagró campeona de la prueba de salto de longitud femenino en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un registro de 6.48 metros, la panameña se adjudicó la medalla de oro y firmó la actuación más destacada del deporte nacional en lo que va de la cita regional.

Aranda mostró un dominio absoluto en la fosa de saltos al registrar las cuatro mejores marcas de toda la competencia: 6.38 m, 6.42 m, 6.45 m y su marca ganadora de 6.48 m. Con esta victoria, la saltadora le otorgó la primera presea dorada al Team Panamá en Santa Fe 2026, alcanzando además el décimo podio en el medallero general para la delegación nacional.

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Trayectoria y palmarés

Nacida en la provincia de Colón, Nathalee Aranda es una de las referentes del atletismo panameño en el ciclo olímpico y continental:

Juegos Centroamericanos y del Caribe: Campeona y medalla de oro en Barranquilla 2018 (con un salto de 6.60 m).

Campeona y medalla de oro en (con un salto de 6.60 m). Juegos Centroamericanos: Múltiple medallista de oro, destacando su victoria en Managua 2017 .

Múltiple medallista de oro, destacando su victoria en . Juegos Bolivarianos: Medallista de oro en Santa Marta 2017 y plata en Valledupar 2022 .

Medallista de oro en y plata en . Juegos Suramericanos: Campeona en Cochabamba 2018 y ahora bicampeona suramericana con su triunfo en Santa Fe 2026 .

Campeona en y ahora bicampeona suramericana con su triunfo en . Copa de Atletismo: Representante de Panamá en múltiples campeonatos iberoamericanos y sudamericanos de atletismo, manteniéndose durante casi una década como la figura indiscutible del salto de longitud en el país.

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Información del COP