MMA| Artes Marciales Mixtas dan en los Juegos Asiáticos un paso hacia el reconocimiento internacional

La disciplina de combate incursionan en un evento deportivo regional, lo que podría ser un avance hacia una posible integración en el programa olímpico.

Japón/Durante un tiempo prohibidas por su brutalidad, al punto de ser descritas en el pasado como "peleas de gallos humanas", las Artes Marciales Mixtas (MMA) intentan aprovechar su actual tirón popular para tratar de integrar el programa olímpico.

Las MMA debutan esta semana en los Juegos Asiáticos que se celebran en Japón, un hito que luchadores y organizadores esperan que algún día se convierta en un reconocimiento mayor.

Galastein Tan, director general de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, dijo a la AFP en Nagoya que estar en los Juegos Asiáticos es "un gran paso" hacia un reconocimiento mayor.

"Estar incluido (en los Juegos Asiáticos) significa que ya tienes una buena estructura de gobernanza, suficientes miembros y atletas para poder competir, tu reglamento y tus oficiales están listos y, por lo tanto, es algo significativo", añadió.

En un gimnasio similar al pabellón deportivo de una escuela, hombres y mujeres se enfrentan en categorías separadas ante un público no muy numeroso, pero entusiasta.

Muchos de los competidores son de países con tradición en las disciplinas de combate, como Tailandia, Kazajistán, Filipinas y la anfitriona Japón.

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– Inspirar a una generación –

Para los aficionados del Ultimate Fighting Championship (UFC), el promotor de la principal competición de MMA, al punto que ambas siglas se han convertido casi en sinónimos, hay una diferencia inmediata.

En la UFC, que en junio celebró un evento en el jardín de la Casa Blanca, las peleas se celebran dentro de una jaula octogonal.

En los Juegos Asiáticos, los competidores libran sus batallas sobre un tatami blanco y gris, pero no están cercados.

Para los luchadores acostumbrados a pelear en una jaula, esto exige cierta adaptación.

Una jaula "no se alinea realmente con los valores olímpicos", explicó Tan.

Lograr que todos se pongan de acuerdo sobre las reglas de la competencia, incluido qué movimientos están permitidos, es uno de los grandes obstáculos para que las MMA llegue a los Juegos Olímpicos.

La singapurense Teo Hui Hoon, que tiene asegurada al menos una medalla de plata, afirmó que el reconocimiento en los Juegos Asiáticos aumentará el número de practicantes, otro aspecto que facilitará el reconocimiento olímpico.

"Animará a más niños y adolescentes a practicar el deporte y tomárselo en serio" al tener como objetivo "entrar en una selección nacional y, como siguiente paso, ir a los Juegos Olímpicos", explicó.

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– "Estamos listos" –

Esta disciplina no es la única que debuta en el principal evento deportivo de Asia y que espera algún día entrar en los Juegos Olímpicos.

También lo hace el teqball —una especie de híbrido entre el fútbol y el tenis de mesa—, además del pádel, un deporte de raqueta que vive un momento de expansión en algunas partes del mundo.

Teniendo en cuenta otros deportes con aspiraciones olímpicas, la competencia por entrar en el programa de los Juegos va a ser dura y a las MMA les queda mucho trabajo por delante.

"Hemos mantenido conversaciones con el COI y otros actores relevantes que tienen influencia o poder de decisión sobre el reconocimiento", señaló un optimista Tan.

Este deporte cuenta con Dana White de su lado: el jefe de la UFC apoya abiertamente su inclusión en los Juegos Olímpicos.

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No obstante, muchos ven esta práctica demasiado violenta para integrar unos Juegos, pese a que el éxito de la UFC haya popularizado este deporte en todo el mundo y haya mejorado una imagen calificada por "peleas de gallos" por el senador estadounidense John McCain en los años 1990.

También es esencial lograr que todo el mundo de la MMA se cohesione en torno a un único organismo rector si algún día quiere conseguir un lugar olímpico.

Los Ángeles 2028 llega demasiado pronto, y después vendrá Brisbane cuatro años más tarde.

"Nada es imposible", según Tan. "Esperamos que la MMA sea un deporte que los Juegos Olímpicos consideren relevante y capaz de conectar tanto con adultos como con jóvenes".

"(Es) un deporte que tiene atractivo global y que está listo y es capaz de encajar en el calendario de unos grandes Juegos. Así que, si el COI o LA28 vienen y dicen: 'MMA, ¿les gustaría estar como deporte oficial o como deporte de exhibición?'; estamos listos".