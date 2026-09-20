Daniel González y Mariana Luchezi conquistan el Panama City Marathon 2026
La ciudad de Panamá fue el escenario de una carrera que desafío la resistencia de sus participantes.
Panamá/Daniel González, en la rama masculina, y Mariana Luchezi, en la femenina, fueron los ganadores del Panama City Marathon realizado este domingo en la capital panameña.
González completó el recorrido de 42 kilómetros en 2 horas, 40 minutos y 28 segundos. Al llegar a la meta, el corredor de la provincia de Veraguas, dio muestras de agotamiento tras el esfuerzo realizado.
Por su parte, Luchezi hizo la carrera en 3:07:53 horas, un tiempo que la convirtió en la corredora más sobresaliente entre las damas.
Media maratón
El Panama City Marathon incluyó una media maratón de 21 kilómetros en la que destacaron Jorge Castelblanco y Angie Orjuela.
Castelblanco completó la distancia en 1 hora, 10 minutos y 22 segundos. En tanto que Orjuela lo hizo en 1:22:03 horas.
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Otras distancias
El evento también incluyó distancias de 10 y cinco kilómetros.
En la prueba de 10 kilómetros, Elking Mena (32:21 minutos) y María Teresa Far (45:16 minutos).
Luis Bellido (15:59 minutos) y Sureyis Guerra (17:46 minutos) brillaron en los cinco kilómetros.
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El evento
El Panama City Marathon (PCM) es uno de los eventos de fondo más destacados de la región. Se caracteriza por ofrecer un recorrido rápido y plano a nivel del mar, atravesando algunos de los sectores más icónicos de la Ciudad de Panamá (como la Cinta Costera y las cercanías del Casco Antiguo).
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Características
- Certificación: La ruta de la maratón (42.195 km) cuenta con la certificación de la World Athletics (PAN2026-004) y el aval de AIMS. Esto permite que sus tiempos oficiales sean válidos como marca clasificatoria para el Maratón de Boston.
- Distancias:
- 42K (Maratón completa)
- 21K (Medio maratón)
- 10K y 5K (Carreras de distancia corta)
- Kids Race / 1K (Carrera infantil recreativa)
- Tiempos límite: El tiempo límite de corte (cutoff) para completar la maratón es de 6 horas. Para el medio maratón el límite es de 5 horas, y para 10K/5K es de 4 horas.
- Salidas tempranas: Debido al clima tropical, las salidas se programan desde muy temprano en la madrugada (habitualmente a las 4:00 a. m. para los 42K y a las 5:00 a. m. para los 21K) para evitar las horas de mayor calor y humedad.
- Participación internacional: Atrae a más de 2,000 participantes locales e internacionales procedentes de alrededor de 40 países.