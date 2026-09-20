Daniel González y Mariana Luchezi conquistan el Panama City Marathon 2026

La ciudad de Panamá fue el escenario de una carrera que desafío la resistencia de sus participantes.

Panamá/Daniel González, en la rama masculina, y Mariana Luchezi, en la femenina, fueron los ganadores del Panama City Marathon realizado este domingo en la capital panameña.

González completó el recorrido de 42 kilómetros en 2 horas, 40 minutos y 28 segundos. Al llegar a la meta, el corredor de la provincia de Veraguas, dio muestras de agotamiento tras el esfuerzo realizado.

Por su parte, Luchezi hizo la carrera en 3:07:53 horas, un tiempo que la convirtió en la corredora más sobresaliente entre las damas.

Media maratón

El Panama City Marathon incluyó una media maratón de 21 kilómetros en la que destacaron Jorge Castelblanco y Angie Orjuela.

Castelblanco completó la distancia en 1 hora, 10 minutos y 22 segundos. En tanto que Orjuela lo hizo en 1:22:03 horas.

Otras distancias

El evento también incluyó distancias de 10 y cinco kilómetros.

En la prueba de 10 kilómetros, Elking Mena (32:21 minutos) y María Teresa Far (45:16 minutos).

Luis Bellido (15:59 minutos) y Sureyis Guerra (17:46 minutos) brillaron en los cinco kilómetros.

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El evento

El Panama City Marathon (PCM) es uno de los eventos de fondo más destacados de la región. Se caracteriza por ofrecer un recorrido rápido y plano a nivel del mar, atravesando algunos de los sectores más icónicos de la Ciudad de Panamá (como la Cinta Costera y las cercanías del Casco Antiguo).

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Características