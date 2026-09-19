Juegos Suramericanos 2026| Kristine Jiménez le da a Panamá su medalla número siete

La judoca oriunda de la provincia de Veraguas superó dificultades y se metió en el podio.

Panamá/La judoca panameña Kristine Jiménez sumó una nueva alegría para el deporte nacional al conquistar la medalla de bronce en la categoría de los -57 kg durante la décima tercera edición de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con esta victoria, la delegación panameña alcanza su séptima presea en la cita multideportiva.

Jiménez firmó una destacada actuación en el tatami desde las primeras rondas. Tras asegurar su clasificación en los cuartos de final, avanzó a semifinales, instancia en la que cayó ante la ecuatoriana Astrid Gavidia. Sin embargo, la atleta canalera se recuperó rápidamente para disputar el combate por el tercer lugar, donde superó con autoridad a la argentina Brisa Gómez para colgarse el metal de bronce.

Con este resultado, Jiménez revalida su condición de referente en las artes marciales de la región y consolida el buen momento de la delegación de Panamá en Santa Fe 2026.

Evaluación

En judo, un combate se decide principalmente por ippon, waza-ari y penalizaciones (shido).

Ippon: victoria inmediata. Por ejemplo, un lanzamiento con suficiente fuerza, velocidad y control sobre la espalda, o una inmovilización de 20 segundos.

victoria inmediata. Por ejemplo, un lanzamiento con suficiente fuerza, velocidad y control sobre la espalda, o una inmovilización de 20 segundos. Waza-ari: una acción que cumple parcialmente los criterios de ippon. Dos waza-ari equivalen a ippon.

una acción que cumple parcialmente los criterios de ippon. Dos waza-ari equivalen a ippon. Shido: penalización por infracciones, como pasividad o ciertas acciones prohibidas. Tres shido implican hansoku-make (descalificación).

penalización por infracciones, como pasividad o ciertas acciones prohibidas. Tres shido implican (descalificación). Si nadie consigue ippon, gana quien tenga mayor puntuación al terminar el tiempo reglamentario, aplicándose las reglas de desempate correspondientes.

¿Cuándo es ippon?

Para que un lanzamiento sea ippon, en términos generales deben estar presentes estos elementos:

Velocidad: el rival es proyectado con rapidez.

el rival es proyectado con rapidez. Fuerza: hay una ejecución potente y decidida.

hay una ejecución potente y decidida. Control: quien lanza mantiene el control del rival durante la técnica.

quien lanza mantiene el control del rival durante la técnica. Caída sobre la espalda: el oponente cae de forma clara sobre la espalda, o en una situación que los árbitros consideran equivalente según las reglas actuales.

Por ejemplo: haces un O-soto-gari, derribas al rival con control y este aterriza claramente de espaldas. → Ippon y el combate termina.

Te puede interesar: ES League Panamá| Torneo intercolegial de eSports llega a su climax con la disputa de los cuartos de final

¿Cuándo es waza-ari?

Es un lanzamiento que no reúne completamente los criterios de ippon. Puede faltar, por ejemplo, suficiente fuerza, velocidad o una caída plenamente sobre la espalda.

Un ejemplo sencillo: Derribas al rival con una buena técnica, pero este cae principalmente de lado y no completamente de espaldas. → Waza-ari.

Si consigues dos waza-ari durante el combate, se convierten en waza-ari awasete ippon, y ganas el combate.

¿Y en el suelo?

También puedes conseguir puntuación mediante inmovilizaciones (osaekomi):

10–19 segundos: waza-ari.

waza-ari. 20 segundos: ippon.

Así que, por ejemplo, si derribas al rival y luego consigues mantenerlo inmovilizado durante 20 segundos, ganas por ippon.

Algo importante

No se trata simplemente de que alguien "toque el suelo". Los árbitros evalúan la calidad de la técnica, el control y la forma de la caída. Por eso dos lanzamientos que visualmente parecen similares pueden recibir puntuaciones diferentes.

Información del COP