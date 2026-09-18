ES League Panamá| Torneo intercolegial de eSports llega a su climax con la disputa de los cuartos de final

Más que un torneo entre colegios, la ES League se ha constituido en una plataforma que fomenta la sana competencia entre estudiantes y se proyecta a abrir puertas en el campo educativo.

Panamá/Por segundo año consecutivo, la ES League acapara la atención de la comunidad educativa en Panamá. En estos momentos se encuentra en sus etapas decisivas y durante el tiempo de competencia, los participantes han mostrado su talento en una disciplina que gana adeptos alrededor del mundo.

El torneo intercolegial entra en sus cuartos de final que se realizarán durante este fin de semana en el teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo. Este sitio ha sido el escenario del evento que reunió a ocho equipos de siete colegios. Lo que equivalea a una participación de alrededor de 40 estudiantes.

"Todo es en vivo, los juegos no son online. Los jóvenes van al evento a competir en tarimas, uno contra el otro, con público presente y se les hacen entrevistas”, explicó Ricardo Restrepo, fundador de la liga. "La ES League es el primer torneo intercolegial de videojuegos de esports competitivo en Panamá; nace realmente para traer una estructura y competitividad formal a una actividad que hoy día le encanta a los jóvenes, agregó.

La segunda temporada ha sido más extensa que su edición previa. Los organizadores explican que esto se hizo así para que los equipos tuvieran más oportunidades de práctica y participación.

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"Cada equipo ya ha disputado al menos dos partidas y los encuentros de cuartos de final constituyen la tercera presentación en esta fase eliminatoria directa. Las primeras fases incluyeron partidos de clasificación y actualmente el torneo avanza hacia semifinales y final", explicó Marjoury Casis, directora operativa de la liga.

Los equipos participantes son compuestos por jóvenes, entre los 12 y 18 años de edad, que compiten a través de Valorant, un juego de video que combina ofensiva y defensiva. Algunos de ellos participaron en la primera campaña y otros entraron en la edición este año con el deseo de vivir la experiencia y probarse en los eSports.

"Hacer este torneo conlleva una preparación de varios meses. En febrero comenzamos la planificación. Fuimos a varios colegios a hacer el reclutamiento de los participantes, explicando lo que trata el torneo. Además de hacer la coordinación operativa y la logística técnica", detalló Casis.

Los organizadores reconocieron que la mayoría de los equipos que compiten provienen de colegios privados y que también se mantiene la convocatoria abierta a los colegios públicos.

"Los colegios privados tienen más inscritos porque tienen más recursos que los públicos para adquirir el equipo necesario y acceder a la tecnología para prácticar y competir. No obstante los colegios públicos han mostrado interés en participar", añadió Ricardo Restrepo.

La liga también premia a los equipos ganadores y a sus jugadores más destacados.

"Al concluir el torneo se entregarán dos trofeos principales: uno para el equipo campeón y otro para el colegio", detalló Marjoury Casís. "Además de premios como el MVP (Jugador Más Valioso) e incentivos económicos mediante dinero en efectivo".

Otro galardón que se entregó en la edición anterior fue el premio Sportsmanship Award que, en su momento, se le otorgó a un equipo que honró el juego al mostrar deportividad sobre un rival al que superaba ampliamente.

Dejar huella

Ricardo Restrepo destacó que los eSports han sido un medio que le ha abierto puertas a los jóvenes para que puedan optar por becas universitarias. Eso es algo que trata de replicar en la liga.

"Buscamos generar un espacio competitivo que permita a estudiantes panameños mostrar talento y construir portafolios para optar a oportunidades internacionales", indicó. "La Federación Panameña de Esports ya ha llevado atletas a competencias regionales e internacionales y ha obtenido medallas y podios. Eso demuestra el potencial nacional y abre puertas a los jóvenes".

Con una segunda temporada cerca de terminar, los organizadores de la ES League buscarán acercamientos formales con el Ministerio de Educación y Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes) para explorar apoyos que faciliten la inclusión de colegios públicos y el desarrollo de programas de eSports en las escuelas.