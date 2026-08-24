Esports World Cup 2026| Un cambio de sede repentino que se tradujo en un éxito absoluto

Francia/Trasladada de forma apresurada de Riad a París, la Esports World Cup, gigantesca competición de videojuegos bajo pabellón saudita, concluyó el domingo con un balance que sus organizadores presentan como un éxito, entre afluencia de público, audiencias y proyección internacional.

"Faker", "Niko", "Zywoo", el rey noruego del ajedrez Magnus Carlsen... Las mayores estrellas de los deportes electrónicos desfilaron por el Parque de Exposiciones de la Porte de Versailles, en el sur de la capital francesa, durante siete semanas para enfrentarse a través de pantallas en 25 torneos de 24 juegos diferentes. Todo ello con una puesta en escena impresionante, con pantallas gigantes y efectos pirotécnicos.

Creada en 2024 y financiada por el fondo soberano saudita, la EWC se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario mundial de la disciplina, por su grandeza, su formato único, su carácter global… Y sobre todo por su colosal premio de 75 millones de dólares, que hace que la participación en el evento sea especialmente atractiva, e incluso necesaria, para los clubes.

Las dos primeras ediciones habían tenido lugar en Arabia Saudita, pero a finales de mayo los organizadores se vieron obligados a tomar una decisión radical y trasladarse precipitadamente a París debido a la guerra en Oriente Medio.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos y del Caribe | Los eSports debutan con medallas en Santo Domingo 2026

- "De talla mundial" -

El mantenimiento de la competición, faraónica a escala de los eSports, ya era de por sí todo un logro, considera Mike McCabe, uno de los responsables de la Esports Foundation, la entidad organizadora.

"El simple hecho de haber puesto en marcha esta competición ya ha sido un inmenso éxito: pasar del diseño de un evento en Riad a la organización efectiva de un acontecimiento de talla mundial en París, en menos de ocho semanas, no tiene precedentes. Ha sido increíble", declaró a la AFP.

La competición contabilizó 175.000 entradas vendidas para los eventos, frente a 90.000 en la última edición en Riad. En el plano digital, la edición de 2026 también registró un fuerte crecimiento, con 850 millones de espectadores en las distintas plataformas y 440 millones de horas visualizadas, es decir, un aumento del 13 % y del 26 % con respecto al año pasado.

"A la vista de lo que hacemos, de nuestro objetivo y del crecimiento que contemplamos, puedo afirmar sin dudar que este evento ha sido un éxito", celebró el príncipe Faisal bin Bandar, miembro del consejo de administración de la Esports Foundation.

- Macron y Cristiano Ronaldo -

La final de Counter-Strike incluso tuvo lugar en el Accor Arena de Bercy, mientras que la ceremonia de clausura se celebró en el Grand Palais, dos recintos emblemáticos de la ciudad.

El equipo chino All Gamers recibió el trofeo de la victoria de manos del presidente galo Emmanuel Macron y de Cristiano Ronaldo, ante la mirada del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, de visita diplomática en París durante dos días.

Al igual que con el deporte tradicional, Arabia Saudita ha movilizado recursos considerables para consolidarse como una potencia mundial de los deportes electrónicos, en el marco de una estrategia de inversiones plenamente definida.

En París, los organizadores han visto las cosas a lo grande con campañas publicitarias masivas en las calles y en las estaciones de metro, o invitando a numerosas personalidades, desde la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo hasta el chef francés con estrellas Michelin Philippe Etchebest.