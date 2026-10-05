Trump se enfrenta a las elecciones de mitad de mandato mientras los demócratas se acercan al Congreso

Trump regresó al poder prometiendo controlar la inflación, que ahora se sitúa en el 3,4 por ciento, un nivel superior al que tenía cuando asumió el cargo.

A un mes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, los demócratas aspiran a controlar el Congreso y, por consiguiente, a tener el poder de poner al presidente Donald Trump a la defensiva durante el resto de su mandato, investigando a su administración y obstaculizando su agenda.

La votación del 3 de noviembre se perfila como un veredicto sobre una de las presidencias más turbulentas de la historia de Estados Unidos y, según varios indicadores, Trump llega a ella con menos popularidad que cualquier predecesor que se haya enfrentado a elecciones de mitad de mandato, según las encuestas modernas.

Los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores, además de a los gobernadores de 36 estados. Estas elecciones deciden quién controla el poder legislativo, que aprueba las leyes, establece el presupuesto y supervisa la Casa Blanca.

La firma de análisis predictivo Decision Desk HQ otorga a los demócratas un 75% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes, proyectando una mayoría de 234 a 201. Considera que la victoria en el Senado es prácticamente un empate técnico, con una ligera ventaja para los demócratas de 51 a 49.

El control de la Cámara de Representantes por sí solo otorgaría a los demócratas poderosos comités y la facultad de emitir citaciones.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha prometido "exigir responsabilidades a los corruptos" y afirma que, de contar con la mayoría, su partido impulsaría la reversión de los aranceles de Trump, pondría fin a la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán y restablecería los subsidios al seguro médico.

Ha dejado la puerta abierta a un tercer juicio político contra Trump.

Una victoria en el Senado iría más allá, permitiendo a los demócratas bloquear a los candidatos de Trump para cargos judiciales y de gabinete.

Dolor económico

Trump ha optado por centrar la campaña electoral en su historial, una apuesta arriesgada dado que las encuestas muestran que su índice de aprobación ronda el 30-35%, el más bajo de su carrera política, con solo un 17% que respalda su gestión del coste de la vida.

Una encuesta del Wall Street Journal reveló que ningún presidente que se acercaba a las elecciones de mitad de mandato había obtenido peores resultados en las encuestas realizadas desde 1990.

Trump regresó al poder prometiendo controlar la inflación, que ahora se sitúa en el 3,4 por ciento, un nivel superior al que tenía cuando asumió el cargo.

El conflicto en Oriente Medio, que ya lleva ocho meses, ha disparado el precio de la gasolina por encima de los 4 dólares el galón. Solo alrededor de un tercio de los estadounidenses aprueba los ataques contra Irán.

Los candidatos republicanos al Senado en Iowa, Michigan y Ohio han instado públicamente a Trump a que ponga fin a la guerra.

Y un senador republicano en funciones pidió investigaciones después de que el hijo mayor del presidente recibiera un lujoso regalo de bodas de un empresario ruso vinculado al Kremlin, una de las muchas controversias éticas de Trump que los demócratas han incorporado a su discurso sobre la asequibilidad.

"Las elecciones de mitad de mandato podrían pasar a la historia como una de las mayores heridas políticas autoinfligidas", dijo el analista político y exasesor del Senado, Andrew Koneschusky.

"Desde el impacto de los aranceles hasta la guerra con Irán, gran parte del sufrimiento económico que padece el pueblo estadounidense, y el sufrimiento político que probablemente sentirá el partido de Donald Trump en noviembre, era totalmente evitable."

Poderío republicano

Sin embargo, la formidable ventaja económica de la que disponen los republicanos significa que una victoria aplastante de los demócratas no está garantizada.

El super PAC MAGA Inc. de Trump comenzó septiembre con 416 millones de dólares en el banco, y los grupos republicanos están gastando más que los demócratas en publicidad radiofónica en varias contiendas clave para el Senado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está recorriendo más de 40 distritos en la recta final, ofreciendo a los votantes lo que él llama "una clara elección entre el sentido común y la locura de los demócratas".

Los nuevos mapas electorales del Congreso, rediseñados para proteger a los titulares, han reducido drásticamente el número de escaños competitivos, limitando así hasta qué punto una ola histórica de descontento puede traducirse en escaños.

Una ganancia de alrededor de 19 escaños en la Cámara de Representantes no alcanzaría el promedio de 27 escaños que pierde el partido de un presidente en las elecciones de mitad de mandato durante los últimos 90 años. Sería menos de la mitad de los 40 escaños que perdieron los republicanos en 2018, durante el primer mandato de Trump.

Sin embargo, el panorama político se ha ampliado desde el verano. Los demócratas ahora son competitivos en las elecciones al Senado en Texas, Ohio, Iowa y Alaska, estados que Trump ganó por un margen de dos dígitos en 2024.

Para Trump, que tiene prohibido presentarse a un tercer mandato, las elecciones de mitad de mandato llegan justo cuando comienza en serio la lucha por su legado y por quién heredará su movimiento en 2028.

"Un buen resultado para los republicanos reforzaría el argumento de que Trump transformó permanentemente la política estadounidense", declaró a la AFP el analista político Michael Fahey.

"Las importantes pérdidas republicanas plantearían una cuestión histórica muy diferente: ¿Estaba Trump construyendo un movimiento político duradero, o era Trump mismo el movimiento?"