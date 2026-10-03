Panamá/El gimnasio Atheyna Bylon fue escenario de una nueva jornada dedicada al desarrollo del boxeo juvenil con la celebración de Future Champions Panamá, evento organizado por la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) para impulsar a las nuevas promesas de este deporte.

La función boxística reunió a jóvenes talentos que tuvieron la oportunidad de subir al cuadrilátero y demostrar sus condiciones, en una iniciativa que busca brindarles experiencia competitiva y abrirles camino dentro del boxeo.

Future Champions Panamá forma parte de los esfuerzos de la WBA por promover el crecimiento de las futuras figuras del boxeo, ofreciendo a los participantes un espacio para adquirir experiencia y continuar su formación deportiva.

El gimnasio Atheyna Bylon se convirtió así en el punto de encuentro de una jornada que tuvo como protagonistas a los jóvenes boxeadores y sus aspiraciones de avanzar en este deporte.