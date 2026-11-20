El veterano conductor sufrió un accidente en Guyana que lo dejó fuera de acción en los últimos cinco meses

Panamá/Con la temporada 2027 en el horizonte y tras cinco meses fuera de competencia por un accidente que sufrió el Audi R8 GT3 EVO II en el GT Challenge de Guyana, el experimentado piloto Solly Betesh apunta alto en lo que será su regreso al máximo escenario del automovilismo de la región.

Betesh, un referente del automovilismo nacional, correrá este 5 de diciembre en la Gran Final del GT Challenge de Las Américas, al volante del Audi R8 GT3 EVO II en la categoría GTS, la más rápida del evento internacional que reúne a los mejores pilotos de la región.

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El piloto, con más de cuatro décadas tras el volante, fue claro en su objetivo: poner a punto el auto para cerrar el 2026 compitiendo en casa "y prepararnos con todo para disputar el campeonato 2027". Audi R8 GT3 EVO II.

Indicó que se está ultimando detalles en la preparación del auto después del accidente en Guyana, donde los daños "más bien fueron estructurales de piezas", y en la próxima semana esperamos probar el auto en la pista".

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El reconocido piloto istmeño ha obtenido triunfos tanto en pistas internacionales como en Panamá. Aunque compite desde hace cuatro décadas en las máximas categorías, la idea del retiro parece todavía muy lejana.

"Competir es adrenalina pura, es manejar un avión de combate, no hay nada que se le compare. Los retos hacen que mi vida sea interesante, superarlos es lo que hace que mi vida tenga sentido", sostuvo.

Las declaraciones de Btesh fueron dadas al medio digital Harmodio Arrocha Sports cuando se encontraba en el Autódromo Panamá. Allá indicó que, para el próximo año, presentará una nueva imagen de su vehículo.

Información de Harmodio Arrocha